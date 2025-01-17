Atatürk Köşkü, 300 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk Köşkü, 300 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Atatürk Köşkü, 300 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Atatürk Köşkü, 2024'te 300 bin ziyaretçi ile Trabzon'un önemli turistik mekanlarından biri oldu.

17.01.2025 12:19
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı ve adının verildiği köşk, geçen yıl 300 bin 548 kişi tarafından ziyaret edildi.

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve özel müze statüsündeki Atatürk Köşkü, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Eylül 2022'de onayladığı proje doğrultusunda mimari ve sanatsal özellikler açısından yürütülen çalışmalarla restore edildi.

29 Ekim 2023'te Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla kapılarını ziyaretçilerine açan köşk, yenilenen yüzüyle kentte ziyaret edilen tarihi mekanların başında geliyor.

Şehir merkezine yakınlığı ile ön plana çıkan Atatürk Köşkü, 2024'te 238 bin 702'si yerli, 61 bin 846'sı yabancı olmak üzere 300 bin 548 ziyaretçi ağırladı.

Haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatleri arasında açık olan köşkte, Büyükşehir Belediyesi bando ve mehter ekibince yaz aylarında Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği dinletiler gerçekleştiriliyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği, 15 Eylül 1924'te konakladığı çam ormanları içerisinde yer alan köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllar önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş." sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Atatürk Köşkü'nün kente gelen yerli ve yabancı turistlerin il merkezinde en çok ziyaret ettikleri mekanların başında geldiğini söyledi.

Köşkün ziyaretçi potansiyelinin her geçen gün arttığını dile getiren Erdoğan, "Atatürk Köşkü, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'u üç defa ziyaret ettiği ve bu köşkte de konakladığı, vasiyetnamesini burada yazdığı bizim için değerli bir köşkümüzdür. Trabzon Büyükşehir Belediyemizin restorasyon çalışmalarını tamamlamasıyla tekrar ziyaretçilerimizin hizmetine açıldı." dedi.

Erdoğan, köşkün haftanın 7 günü yerli ve yabancı misafirleri ağırladığını anlatarak, "Atatürk Köşkü 2024'te toplamda 300 bin 548 ziyaretçi ağırlamıştır ve her geçen gün buraya ilgi artarak devam ediyor." diye konuştu.

"İnsanlar burada manevi bir havayı soluyor"

Atatürk Köşkü'ne ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf tutkunları ve evlenecek çiftlerin de düğün ve nişan çekimi için geldiklerine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Atatürk Köşkü'nün kültür ve sanat anlamında yoğun bir ziyaretçi ağı var. Bu kapsamda da Cumhuriyet Bayramı'nda, özel günlerde burada Atatürk'e dair özel sergilerimiz, konserlerimiz oluyor. Ayrıca yaz aylarında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar ziyaretçilere dinletilmektedir. Bu gelen ziyaretçilerimizi de çok memnun ediyor. En güzel şekilde insanlar burada manevi bir havayı solumakta."

İstanbul'dan Trabzon'a gelen Muhammet Pehlivan ise Atatürk Köşkü'nü ikinci kez gezdiğini ve çevre düzenlemesini çok beğendiğini söyledi.

Restorasyondan sonra köşkün daha güzel göründüğünü ifade eden Pehlivan, burada zaman zaman yapılan etkinlikleri de anlamlı bulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Köşkü, 300 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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