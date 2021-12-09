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Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Eraslan: "Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren 18 kişiyi 9 dile çevirme projemiz var" - Son Dakika

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Eraslan: "Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren 18 kişiyi 9 dile çevirme projemiz var"

09.12.2021 18:36

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Eraslan: "Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren 18 kişiyi 9 dile çevirme projemiz var" "Bu sene Yunus Emre'ye öncelik verdik ve Yunus Emre'nin hayatını 9 dile çevirdik" Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan,...

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Eraslan: "Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren 18 kişiyi 9 dile çevirme projemiz var"

"Bu sene Yunus Emre'ye öncelik verdik ve Yunus Emre'nin hayatını 9 dile çevirdik"

ANKARA - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan, "Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren isimlerimizi, değerlerimizi 9 dile çevirme projemiz var. Bu sene Yunus Emre'nin hayatını 9 dile çevirdik. Bu diller arasında Çince, Japonca, Arapça, Farsça, İngilizce, Boşnakça, Almanca var. Bu isimler 18 kişilik bir isim listesi" dedi.

Ankara'daki İbn-i Sina Hastanesi'ne Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından 11. Yüzyılda yaşamış olan, tıp alanındaki çalışmalarıyla bilinen bilim adamı İbn-i Sina'nın adının verildiği, onu tanıtan eserlerin olduğu "İbn-i Sina Köşesi" oluşturuldu. İbn-i Sina Köşesi, hastanede düzenlenen programla açılmış oldu. Önce bilim tarihçisi Prof. Dr. Esin Kahya'nın 32 yıllık uğraş sonucunda Türkçe diline aktardığı, beş ciltten oluşan İbn-i Sina'nın kitabı El-Kanun Fi't-Tıbb kitabı köşeye oluşturulan dolaba protokol tarafından koyuldu. Sonra ise İbn-i Sina ile ilgili konferans gerçekleştirildi.

"Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren 18 kişiyi 9 dile çevirme projemiz var"

Konferansta konuşan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren kişilerin hayatını 9 dile çevirme projelerinin olduğunu, buna Yunus Emre ile başladıklarını söyleyerek, Bizim için çok güzel bir fırsat olacağını, bu noktada çorbada tuzumuzun olmasının bizi mutlu edeceğini büyük bir heyecanla konuştuk, söyledik ve gelinen noktada devletin farklı kurumları arasındaki güzel bir iletişimle, dayanışmayla inşallah İbn-i Sina'nın bu hastanede hem ismine yakışır şekilde kurumsallaşması, aidiyet duygusunun bu isimle kazanılması anlamında çorbada tuzumuzun olması bizi son derece mutlu etmiştir. Biz şu an Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na da girmiş bir proje üzerinde çalışıyoruz. Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren isimlerimizi, değerlerimizi 9 dile çevirme projemiz var" diye konuştu. Eraslan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan etmesinden bahisle daha önce başlamış proje çerçevesinde bu sene Yunus Emre'ye öncelik verdik ve Yunus Emre'nin hayatını 9 dile çevirdik. Bu diller arasında Çince, Japonca, Arapça, Farsça, İngilizce, Boşnakça, Almanca var ve profesyonel bir metin yazarıyla hem Türkçe metin hem de yabancı dile çeviri anlamında son derece profesyonel bir çalışmayla bunu yaptık. Yeni çıktığı için henüz kamuoyuna duyurmadık ama böyle bir çalışmayla da bize ait değerleri tanıtacak. Mustafa Kemal Atatürk tabii ki var. Fatih Sultan Mehmet var, Mimar Sinan var, Cahit Arf var ve kurumumuzun tabi kurucu başkanı Aydın Sayılı da var. Bu isimler 18 kişilik bir isim listesi. Şu an çalışılmakta ve bunları sadece kendi gençlerimize değil diğer dünyadaki üniversite kütüphanelerinde yer almasını sağlıyoruz, Dışişleri Bakanlığı ile şu an irtibat halindeyiz. Bunların "E" yayını da indirilebilir bir şekilde kamuoyunun hizmetine sunulmuş olacak."

Program, Prof. Dr. Esin Kahya'nın sunumu ile devam etti.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Eraslan: Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren 18 kişiyi 9 dile çevirme projemiz var
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Eraslan: Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren 18 kişiyi 9 dile çevirme projemiz var
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Eraslan: Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren 18 kişiyi 9 dile çevirme projemiz var
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Eraslan: Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren 18 kişiyi 9 dile çevirme projemiz var

Mustafa Kemal Atatürk, Yunus Emre, Türk, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Eraslan: 'Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren 18 kişiyi 9 dile çevirme projemiz var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Eraslan: "Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren 18 kişiyi 9 dile çevirme projemiz var" - Son Dakika
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