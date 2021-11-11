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Atatürk Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri ve Dalışı'yla anıldı - Son Dakika

Atatürk Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri ve Dalışı'yla anıldı

11.11.2021 00:29

Atatürk Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri ve Dalışı'yla anıldı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Maltepe Küçükyalı Sahili'nde vatandaşların oluşturduğu 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve profesyonel dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleriyle anıldı.

Atatürk Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri ve Dalışı'yla anıldı

İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Maltepe Küçükyalı Sahili'nde vatandaşların oluşturduğu 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve profesyonel dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleriyle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal'i ölümünün 83'üncü yıl dönümünde anmak isteyen yüzlerce vatandaş saatler 09.05'i gösterdiğinde Maltepe Sahili'nde bir araya geldi. Ellerindeki bayraklarla anma programına katılım sağlayan vatandaşlar metrelerce zincir oluşturarak Atatürk'ü ölüm yıldönümünde anarken bir dalış grubu ise Küçükyalı Sahili'nde 'Ata'ya Saygı Dalışı' gerçekleştirdi. Dalgıçların saat 09.05'te ellerinde Atatürk'ün gözlerini taşıyan bir pankart ve Türk Bayrağı ile su yüzüne çıktığı anlar ise sahilde toplanan vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Atatürk Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri ve Dalışı'yla anıldı
Atatürk Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri ve Dalışı'yla anıldı
Atatürk Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri ve Dalışı'yla anıldı
Atatürk Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri ve Dalışı'yla anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Maltepe, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri ve Dalışı'yla anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri ve Dalışı'yla anıldı - Son Dakika
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