Atatürk'ün Erzurum'a Gelişi Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbulkapı mevkisinde bir araya gelen öğrenciler, vatandaşlar, gaziler ile atlı cirit ekibi, Büyükşehir Belediyesi Mehtar Takımı, Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Vali Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Kemal Kahraman ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Sekmen, törende yaptığı konuşmada, 3 Temmuz 1919'da başlayan milli direniş ve mücadelenin 107'nci yıl dönümü olduğunu, bu mücadelenin Gazi Atatürk'ün Erzurum'a gelişiyle başladığını söyledi.

Bu mücadelenin Erzurum Kongresi ile kök saldığını, Sivas Kongresi ile büyüyüp Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla yıkılmaz bir çınara dönüştüğünü belirten Sekmen, şöyle konuştu:

"Bundan 107 yıl önce yurdumuzun birçok bölgesi işgal edilmiş ve cennet vatanımız İtilaf Devletleri arasında pay edilmeye başlanmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan süreç, esasen milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkını, ilaveten azim ve kararlılığını ifade etmekteydi. Milli Mücadeleyi Anadolu'dan başlatan Gazi Mustafa Kemal Paşa, bu konudaki kararlılığı kapsamında, 'Anadolu en büyük hazinedir. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya ve sağlamaya çalışacağız' diyerek başlattığı bu yolculuğa Samsun'dan sonra ikinci durak olarak Erzurum'u seçmişti."

Sekmen, 3 Temmuz 1919'da dadaşlar diyarına gelen Atatürk'ün "Benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı" dediğini ifade ederek, o dönemde Milli Mücadele'nin büyük bir anlam ve önem taşıdığını dile getirdi.

3 Temmuz'un sıradan bir gün olmadığını vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Erzurum, tarihin hemen her döneminde çok önemli bir rol üstlenmiş, gerek politik ve gerekse stratejik konumu itibarıyla da sürekli işgal ve savaşlarla karşı karşıya kalmıştır. Kadim şehrimizin birbirinden farklı medeniyetlere beşiklik etmiş olması, işte tam da bu yüzdendir. Erzurum insanının cesur, gözü kara, fedakar, koruyan ve savunan bir nitelikte oluşu da esasen bundan dolayıdır. İşte bu sebeple Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişi kesinlikle bir tesadüf değil, tam tersine milli mücadelenin şahlanması sürecinde dadaşlara duyduğu inanç ve güvenin ifadesidir."

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Gösterilerin ardından protokol Atatürk Evi'ni ziyaret etti.