Atatürk'ün Sivas'a Gelişi 105. Yılında Canlandırıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk'ün Sivas'a Gelişi 105. Yılında Canlandırıldı

Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 Eylül 1919'da Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı. Atatürk'ü canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu, halkın coşkulu karşılamasıyla Atatürk ve Kongre Müzesi önünde selam vererek etkinliği sona erdirdi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, amaçlarının milli kurtuluş ruhunu canlı tutmak olduğunu belirtti.

02.09.2024 20:24
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Atatürk'ün Sivas'a gelişi canlandırıldı

SİVAS - Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili karşılama programı düzenlendi. Kepçeli Kavşak'tan başlayarak Atatürk Caddesi üzerinden Atatürk ve Kongre Müzesi önüne gelen temsili Atatürk ve silah arkadaşları, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il protokolü ve Sivaslılar tarafından karşılandı. Atatürk'ü canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu askeri birlik öncülüğünde Atatürk Caddesi'ne üstü açık arabayla gelip halkı selamladı. Temsili karşılama Atatürk ve Kongre Müzesi önünde sona erdi.

"Amacımız milli kurtuluş ruhunu hep canlı tutmak"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, amaçlarının kurtuluş ruhunu canlı tutmak olduğunu ifade ederek, " 4 Eylül haftası içerisindeyiz. Bu haftayı dolu etkinliklerle geçirmek için bir program hazırladık. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını karşıladık. Bu şehir bundan tam 105 yıl önce bugün Mustafa Kemal ve arkadaşlarını büyük bir coşku ve heyecanla karşılamışlardı ve tam 108 gün boyunca da bu şehir Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ev sahipliği yapmıştır. Bizlerde sembolik olsa da Mustafa Kemal ve arkadaşlarını karşıladık. O coşku ve heyecanı tekrar yaşadık. Gördük ki Sivas'ın cadde ve sokaklarında milli kurtuluş ruhu heyecanını hep yaşıyor. Amacımız milli kurtuluş ruhunu hep canlı tutmak, yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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