Atatürk Üniversitesi'nden Özbekistan'a Akademik İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atatürk Üniversitesi'nden Özbekistan'a Akademik İş Birliği

Atatürk Üniversitesi\'nden Özbekistan\'a Akademik İş Birliği
15.06.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi, Özbekistan Yükseköğretim Bakanlığı ile iş birliği yaparak akademik ilişkilerini güçlendiriyor.

Uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda küresel akademik ağını her geçen gün daha da güçlendiren Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu köklü eğitim tecrübesi ve kurumsal birikimiyle bölgesel yükseköğretim ekosistemine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi, kurumsal gelişim süreçlerini desteklemek ve uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlamak amacıyla iş birliği arayışında bulunan Özbekistan Yükseköğretim Bakanlığı temsilcileri ile çeşitli üniversitelerin rektör ve akademisyenlerinden oluşan heyeti ağırladı.

Özbekistan'ın farklı şehirlerinden gelen heyet, Atatürk Üniversitesinin yükseköğretimdeki deneyimlerinden faydalanmak, kurumsal gelişim modellerini yerinde incelemek ve iki ülke üniversiteleri arasında sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmek amacıyla bir dizi temas gerçekleştirdi. Ziyaret, Türkiye ile Özbekistan arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni ortaklıkların hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İş Birliğinin Temelleri Dış İlişkiler Ofisinde Atıldı

Programın ilk bölümünde heyet, Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıya katıldı. Gerçekleştirilen görüşmelerde; öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri, eğitim programlarının geliştirilmesi, müfredat desteği ve uluslararasılaşma stratejileri gibi başlıklar ele alındı.

Toplantıda özellikle Yangi Asr Üniversitesi, Özbekistan Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi, Semerkant Devlet Ekonomi Üniversitesi ve Namangan Devlet Yabancı Diller Üniversitesi ile yürütülebilecek ortak çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Taraflar, gelecekte hayata geçirilebilecek akademik iş birlikleri konusunda ön mutabakata varırken, yükseköğretimde bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması yönünde ortak irade ortaya koydu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilgimizi ve Tecrübemizi Dost ve Kardeş Ülkelerle Paylaşmaya Devam Edeceğiz"

Ziyaret kapsamında Özbekistan heyeti, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından makamında kabul edildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların yükseköğretim alanındaki iş birlikleriyle daha da güçleneceği vurgulandı.

Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu akademik kapasite, araştırma altyapısı ve uluslararası deneyimin bölge üniversiteleri için önemli bir referans noktası oluşturduğunu ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak sahip olduğumuz bilgi birikimini ve kurumsal tecrübeyi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Özbekistan ile tarihi, kültürel ve gönül bağlarımızın yanı sıra akademik alanda da güçlü bir iş birliği potansiyeline sahibiz. Üniversitemiz, yükseköğretimde kalite, uluslararasılaşma ve kurumsal gelişim konularındaki deneyimlerini paylaşarak kardeş üniversitelerin gelişim süreçlerine katkı sunmaya devam edecektir. Gerçekleştirilen bu ziyaretin, iki ülke arasındaki akademik ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasına vesile olacağına inanıyorum."

Bölümlerde Akademik Deneyim Paylaşımı Gerçekleştirildi

Resmi görüşmelerin ardından Özbek akademisyenler, kendi uzmanlık alanlarına yönelik incelemelerde bulunmak ve Atatürk Üniversitesinin akademik uygulamalarını yerinde gözlemlemek amacıyla çeşitli fakülte ve bölümlere ziyaretler gerçekleştirdi.

Heyet; İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitim, Felsefe Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ile Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde akademisyenlerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde eğitim-öğretim süreçleri, araştırma faaliyetleri, bölüm bazlı iş birliği imkanları ve ortak proje fırsatları ele alındı.

Akademik düzeyde gerçekleştirilen temaslar sayesinde her iki tarafın da güçlü yönleri değerlendirilirken, gelecekte ortak bilimsel çalışmaların yürütülmesi ve öğrenci-akademisyen hareketliliğinin artırılması yönünde önemli görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Uluslararasılaşma Hedeflerine Güçlü Katkı

Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma stratejileri kapsamında yürüttüğü çalışmalar, yalnızca öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda farklı coğrafyalardaki yükseköğretim kurumlarının gelişim süreçlerine katkı sunarak bölgesel akademik iş birliklerinin güçlenmesine de öncülük ediyor.

Özbekistan'dan gelen heyetin gerçekleştirdiği ziyaret, Atatürk Üniversitesinin uluslararası akademik arenadaki etkin konumunu bir kez daha ortaya koyarken, kardeş ülkeler arasında yükseköğretim alanında kurulacak yeni ortaklıklar için de önemli bir zemin oluşturdu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Kültür Sanat, Özbekistan, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Üniversitesi'nden Özbekistan'a Akademik İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç’tan “Çok hasta“ iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam Serdar Ortaç'tan "Çok hasta" iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam
NATO Zirvesi öncesi İstanbul’da kritik uyarı: Trump Türkiye’den Körfez’de mayın temizliği isteyebilir NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir
Kraliyet yas içinde Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları

09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
09:04
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor Merak edilen fiyat listesi belli oldu
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor! Merak edilen fiyat listesi belli oldu
08:54
Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok
Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok
08:42
Tehlike çanları çalıyor Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası’ndan elenebilir
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir
08:19
Kerem Aktürkoğlu’nun maçtan çıkmama sebebi belli oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun maçtan çıkmama sebebi belli oldu
08:17
Milli maçta servet kaybetti Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor
Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor
07:45
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
07:35
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı Altın fırladı, petrol çakıldı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı
06:53
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
02:16
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 09:48:44. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nden Özbekistan'a Akademik İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.