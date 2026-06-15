Atatürk Üniversitesi\'nden Özbekistan\'a Akademik İş Birliği

Uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda küresel akademik ağını her geçen gün daha da güçlendiren Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu köklü eğitim tecrübesi ve kurumsal birikimiyle bölgesel yükseköğretim ekosistemine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi, kurumsal gelişim süreçlerini desteklemek ve uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlamak amacıyla iş birliği arayışında bulunan Özbekistan Yükseköğretim Bakanlığı temsilcileri ile çeşitli üniversitelerin rektör ve akademisyenlerinden oluşan heyeti ağırladı.

Özbekistan'ın farklı şehirlerinden gelen heyet, Atatürk Üniversitesinin yükseköğretimdeki deneyimlerinden faydalanmak, kurumsal gelişim modellerini yerinde incelemek ve iki ülke üniversiteleri arasında sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmek amacıyla bir dizi temas gerçekleştirdi. Ziyaret, Türkiye ile Özbekistan arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni ortaklıkların hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İş Birliğinin Temelleri Dış İlişkiler Ofisinde Atıldı

Programın ilk bölümünde heyet, Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıya katıldı. Gerçekleştirilen görüşmelerde; öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri, eğitim programlarının geliştirilmesi, müfredat desteği ve uluslararasılaşma stratejileri gibi başlıklar ele alındı.

Toplantıda özellikle Yangi Asr Üniversitesi, Özbekistan Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi, Semerkant Devlet Ekonomi Üniversitesi ve Namangan Devlet Yabancı Diller Üniversitesi ile yürütülebilecek ortak çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Taraflar, gelecekte hayata geçirilebilecek akademik iş birlikleri konusunda ön mutabakata varırken, yükseköğretimde bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması yönünde ortak irade ortaya koydu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilgimizi ve Tecrübemizi Dost ve Kardeş Ülkelerle Paylaşmaya Devam Edeceğiz"

Ziyaret kapsamında Özbekistan heyeti, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından makamında kabul edildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların yükseköğretim alanındaki iş birlikleriyle daha da güçleneceği vurgulandı.

Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu akademik kapasite, araştırma altyapısı ve uluslararası deneyimin bölge üniversiteleri için önemli bir referans noktası oluşturduğunu ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak sahip olduğumuz bilgi birikimini ve kurumsal tecrübeyi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Özbekistan ile tarihi, kültürel ve gönül bağlarımızın yanı sıra akademik alanda da güçlü bir iş birliği potansiyeline sahibiz. Üniversitemiz, yükseköğretimde kalite, uluslararasılaşma ve kurumsal gelişim konularındaki deneyimlerini paylaşarak kardeş üniversitelerin gelişim süreçlerine katkı sunmaya devam edecektir. Gerçekleştirilen bu ziyaretin, iki ülke arasındaki akademik ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasına vesile olacağına inanıyorum."

Bölümlerde Akademik Deneyim Paylaşımı Gerçekleştirildi

Resmi görüşmelerin ardından Özbek akademisyenler, kendi uzmanlık alanlarına yönelik incelemelerde bulunmak ve Atatürk Üniversitesinin akademik uygulamalarını yerinde gözlemlemek amacıyla çeşitli fakülte ve bölümlere ziyaretler gerçekleştirdi.

Heyet; İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitim, Felsefe Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ile Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde akademisyenlerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde eğitim-öğretim süreçleri, araştırma faaliyetleri, bölüm bazlı iş birliği imkanları ve ortak proje fırsatları ele alındı.

Akademik düzeyde gerçekleştirilen temaslar sayesinde her iki tarafın da güçlü yönleri değerlendirilirken, gelecekte ortak bilimsel çalışmaların yürütülmesi ve öğrenci-akademisyen hareketliliğinin artırılması yönünde önemli görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Uluslararasılaşma Hedeflerine Güçlü Katkı

Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma stratejileri kapsamında yürüttüğü çalışmalar, yalnızca öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda farklı coğrafyalardaki yükseköğretim kurumlarının gelişim süreçlerine katkı sunarak bölgesel akademik iş birliklerinin güçlenmesine de öncülük ediyor.

Özbekistan'dan gelen heyetin gerçekleştirdiği ziyaret, Atatürk Üniversitesinin uluslararası akademik arenadaki etkin konumunu bir kez daha ortaya koyarken, kardeş ülkeler arasında yükseköğretim alanında kurulacak yeni ortaklıklar için de önemli bir zemin oluşturdu. - ERZURUM