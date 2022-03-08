Atık malzemeler özel öğrencilerin elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika
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Atık malzemeler özel öğrencilerin elinde sanat eserine dönüşüyor

08.03.2022 11:06
Atık malzemeler özel öğrencilerin elinde sanat eserine dönüşüyor

Karaman'da Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde engelli bireyler için açılan el sanatları kursunda, öğrenciler el becerilerini geliştirirken, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor.

Karaman'da Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde engelli bireyler için açılan el sanatları kursunda, öğrenciler el becerilerini geliştirirken, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor.

Kursta plastik bir şişe güzel bir vazoya, bir kavanoz saksıya, atık ipler adeta sanat eserine dönüşüyor. Özel öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri, kurs dönemi sonunda açılacak sergide Karaman halkının beğenisine sunulacak.

Halk Eğitim Merkezi'nin el sanatları öğretmeni Ayşe Uçkaç, AA muhabirine, evlerinde kapalı kalan özel bireylerin, bu kurs sayesinde dışarıya çıktıklarını, hayata bağlandıklarını söyledi.

Kursiyerlerin kendi ihtiyaçlarını bile zorlukla karşılayan engellilerden oluştuğunu dile getiren Uçkaç, "Burada bir şeyler yapmanın zevkini tadıyorlar. Kurs onların kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor." dedi.

Uçkaç, kursta genellikle geri dönüşüme yönelik malzemelerle çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Atık ipler, kumaşlar, boncuklar, kavanozlar, plastik şişeler, aklınıza ne gelirse ağaç dalları dahil, bunları birleştirerek bir ürün elde ediyoruz. Ürün tamamlandığı zaman çok mutlu oluyorlar. Onlarla bir arada olmaktan, gelişimlerinden çok mutluyuz." diye konuştu.

Kullandıkları malzemelerin geri dönüşüm, öğrencilerin de özel olmasının kursa ayrı bir değer kattığını aktaran Uçkaç, şöyle devam etti:

"Burada daha önce kalem tutmasını bile bilmeyen bir öğrencimiz şimdi kalem tutup boya yapabiliyor. Bugüne kadar gittiği kurumlarda hiçbir şey yapmayan, öğrenmeyen bazı kursiyerlerimiz burada artık severek çalışıyor. İş yapıyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Severek geliyorlar. Hem kişisel gelişimlerinde hem de el becerilerinde çok çok ilerleme kaydediyoruz. Ortaya çok güzel eserler çıkıyor."

Uçkaç, engelli ailelerine de seslenerek, "Evlerinde engelli bireyler olan vatandaşlarımız onları eve mahkum etmesinler. Bu tür etkinliklerde çok büyük gelişme sağlıyorlar. Mutlaka herkesin yapabileceği bir şey vardır." dedi.

Öğrenciler kursa ücretsiz taşınıyor

Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü HEM'lerden sorumlu Şube Müdürü Mehmet Ali İyibaş ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 3 yaşından ölünceye kadar her vatandaş için kurslar düzenlendiğini belirtti.

Özel öğrenciler için merkezde olduğu gibi ilçelerde de kurslar açıldığını anlatan İyibaş, "Talep olması halinde sayıya bakılmadan kurslarımız açılıyor. Özel öğrencilerimizin kurs merkezine taşınması da ücretsiz olarak devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu uygulamalardan veliler memnun, öğrenciler memnun, devletimiz de öğrenci ve velilerimizi memnun etmekten memnun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Engelli, Karaman, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Atık malzemeler özel öğrencilerin elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika


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