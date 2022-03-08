Atıl durumdaki malzemeler Bingöllü kadınların elinde hayat buldu - Son Dakika
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Atıl durumdaki malzemeler Bingöllü kadınların elinde hayat buldu

08.03.2022 14:43
Atıl durumdaki malzemeler Bingöllü kadınların elinde hayat buldu

Bingöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi.

Bingöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi.

Kursiyerler, usta öğreticilerin desteğiyle evlerdeki cam, plastik, kullanılmayan kumaş gibi atıl malzemeleri tablo, çanta ve süs eşyasına dönüştürdü.

Atıkları yeniden ekonomiye kazandıran kadınlar, düzenlenen sergilerle bu ürünleri satma imkanı buluyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Songül Duzcu, gazetecilere, 10 kursa yapılan ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Özellikle cam seramik kursundaki ürünleri ön plana çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Duzcu, "Bunlar geri dönüşümden elde edilen ürünler. Daha önce evlerde atıl durumda olan ürünleri dönüştürerek çeşitli ürünler ortaya çıkardık. Usta öğreticilerimizin eline sağlık." diye konuştu.

Sergiyi, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Orhan Buğrahan, Abduhaluk Çakan ve Yusuf Tokuş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Şahin, Şube Müdürü Selahattin Akıncı ziyaret etti.

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Dünya Kadınlar Günü, Halk Eğitim Merkezi, Bingöl, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Atıl durumdaki malzemeler Bingöllü kadınların elinde hayat buldu - Son Dakika


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