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Atılım Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun "Kafamda" oyunu Ankara'da prömiyer yaptı

ANKARA - Atılım Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun hazırladığı "Kafamda" isimli oyun, Ankara Yeni Sahne'de prömiyer yaptı.

Atılım Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Kafamda" isimli oyun, Ankara Yeni Sahne'de prömiyer yaptı. Muhammet Kayra Güngör'ün yönettiği ve iki perdeden oluşan oyun, 4-5 Mayıs ve 11-12 Mayıs tarihlerinde sahnelenecek.

Oyunu kendisinin yazdığını ve yönettiğini belirten Muhammet Kayra Güngör, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kafamda" oyunu hakkında bilgi verdi.

Güngör, 1999 yılından bu yana Tiyatro Topluluğunun güzel işler yaptığını söyleyerek, "Atılım Tiyatro Kulübü'nde kendimi buldum diyebilirim. Yani profesyonel değiliz ama işimizi tutkuyla yaptığımız için profesyonele yakın, profesyonel işler çıkartıyoruz ve işimizi severek yapıyoruz. Müziğinden, oyuncularına, rejisinden aklınıza ne geliyorsa teknik ekip, kostüm ve makyaj hepsini üniversite öğrencilerimiz yapıyor. Tamamen içeriden bir oyun diyebilirim" dedi.

Güngör, oyunun iki perdeden oluştuğunu ve yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü belirterek, "Oyuna hazırlığımız 1 sene sürdü. Tabii ki zor bir süreç. Yeri geldi saat 1'e 2'ye kadar okulda çalıştık. Haftada 2 saat ile başlayan provalarımız en sonunda her gün gece 1'lere kadar çalışmayla devam etti" diye konuştu.

Oyunda oynayan oyunculardan Çağatay Sayın da tiyatroyla Muhammet Kayra Güngör sayesinde tanıştığını ifade etti. Güngör'ün kendisine tiyatro hakkında çok fazla şey öğrettiğini söyleyen Sayın, "Tiyatroya devam ettikçe ne kadar sevdiğimi fark ettim, kendimi geliştirmeye çalıştım. Sonrasında bu seviyeye geldik" ifadelerini kullandı.