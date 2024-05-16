Atilla Pekdemir Anısına Engelli Bireylerle Ahşap Boyama Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atilla Pekdemir Anısına Engelli Bireylerle Ahşap Boyama Etkinliği Düzenlendi

Atilla Pekdemir Anısına Engelli Bireylerle Ahşap Boyama Etkinliği Düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, merhum tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir anısına engelli bireylerle ahşap boyama etkinliği düzenlendi. Pekdemir'in kızı Didem Pekdemir, babasının ölüm yıldönümü dolayısıyla özel bireylerle bir araya gelerek onlara destek olmak istediğini belirtti. Etkinliğe katılan öğrenciler, eğlenceli bir vakit geçirirken Pekdemir, babasının anısını en güzel şekilde yaşatmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

16.05.2024 19:09
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, merhum tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir anısına engelli bireylerle ahşap boyama etkinliği düzenlendi.

Pekdemir'in kızı Didem Pekdemir, 2021'de kaybettiği babasının ölüm yıldönümü dolayısıyla, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Özel Eğitim Kursu'nda özel bireylerle bir araya geldi.

Ortakent Mahallesi'ndeki kursa devam eden farklı yaşlardaki öğrenciler, katıldıkları ahşap boyama etkinliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Pekdemir, AA muhabirine, babasının anısına engelli bireylere destek olmak istediğini söyledi.

Babasının karikatür de yaptığını ve oyunculuğun yanı sıra farkı birçok sanatsal yönünün olduğunu belirten Pekdemir, "Özel bireylerle bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Çok mutluyum. Babamın anısını en güzel bu şekilde yaşatacağımı düşünüyorum. Onun kızı olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Pekdemir, etkinliğin gerçekleştirilmesinde destek onlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Atilla Pekdemir Anısına Engelli Bireylerle Ahşap Boyama Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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