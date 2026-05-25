ATO Türk Sanat Müziği Korosu Sezon Finali
25.05.2026 10:43
ATO Türk Sanat Müziği Korosu, sezon finali konserinde sanatseverlerle buluşarak unutulmaz anlar yaşattı.

Adana Ticaret Odası (ATO) Kültür ve Sanat Komisyonu öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren ATO Türk Sanat Müziği Korosu, sezon finali konserinde sanatseverlerle yeniden bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen konser gecesi, müzikseverlere duygu dolu ve unutulmaz anlar yaşattı.

Şef Zafer Halaçoğlu yönetiminde sahne alan ATO Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini başarıyla seslendirirken, salondaki izleyiciler de zaman zaman eserlere eşlik etti.

Konser öncesinde konuşan ATO Meclis Üyesi ve Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Niyazi Sertkalaycı, Adana Ticaret Odası'nın yalnızca ticaret hayatına değil, kültür ve sanata da katkı sunan bir merkez olmasını hedeflediklerini söyledi. Sertkalaycı,"Bir hayalle başladığımız bu yolculukta bugün geldiğimiz noktayı görmek bizler için büyük bir mutluluk. İlk konserimizde hissettiğimiz heyecan, her etkinlikte daha da büyüdü ve çok güzel bir birlikteliğe dönüştü. Bu koroda yalnızca eserler değil; emek, dostluk ve ortak duygular sahne alıyor. Bu akşamı bir finalden çok, yeni başlangıçların habercisi olarak görüyoruz" dedi.

Konsere katılan Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram da yaptığı değerlendirmede, Adana Ticaret Odası'nın yalnızca ticaret alanında değil; kültür ve sanat alanında da şehre katkı sunan önemli bir kurum olduğunu ifade etti.

ATO Türk Sanat Müziği Korosu'nun önümüzdeki dönemde de yeni konser ve kültürel etkinliklerle sanatseverlerle buluşmaya devam edeceği belirtildi. - ADANA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
