Avanos'ta Çanakçılık Geleneği Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Avanos'ta Çanakçılık Geleneği Yaşıyor

Avanos\'ta Çanakçılık Geleneği Yaşıyor
14.02.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yorgun ailesi, Avanos'ta çanakçılık mesleğini asırlardır sürdürüyor ve gelecek nesillere aktarıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Nevşehir'in el sanatlarıyla tanınan Avanos ilçesinde yaşayan Yorgun ailesi, ata mesleği çanakçılığı asırlardır sürdürüyor.

Kızılırmak'ın eski yataklarından elde edilen alüvyonlu toprağı işleyen aile üyeleri, babaları ve dedelerinden öğrendikleri geleneksel yöntemlerle el emeği ürünler ortaya çıkarıyor.

Yıllardır geçimlerini çamura şekil vererek sağlayan aile bireyleri, çanakçılığı gelecek nesillere aktararak bu kültürün yaşatılmasına da katkı sunuyor.

Dededen kalma atölyede çalışan aile üyelerinden 58 yaşındaki Mümtaz Yorgun, AA muhabirine, asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan sanatı icra etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çanakçılığın kendileri için hem meslek hem de kültürel miras olduğunu dile getiren Yorgun, "Bu mesleği 7 yaşından beri yaparım. Dedemden öğrendim. Okulu bırakıp atölyeye geldim. Yeğenime, oğluma ve komşunun çocuklarına öğrettim. Toprağı Avanos'un 5 kilometre uzağındaki yerlerden alıp eledikten sonra hamur gibi yapıyoruz. Geçmişte su testisi, peynir çömleği yapılıyordu şimdi ne talep edilirse onu yapıyoruz." diye konuştu.

"Toprağa değip zevkini almak lazım"

Ailenin 55 yaşındaki üyesi Yıldıray Yorgun da çocuk yaşlardan beri atölyede çamura şekil verdiğini, 35 yıldır da usta olarak emek sarf ettiğini belirtti.

El emeği ürünlere ilginin geleneksel sanatların yaşatılması açısından önem taşıdığını vurgulayan Yorgun, şöyle konuştu:

"Bu sanatı babamdan öğrendim, o da babasından öğrenmiş. Babamın dedesi de dedesinden öğrenmiş. Bu, babadan oğula geçen bir meslek. Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim. Babam tezgahta çalışırdı, ben de okuldan gelince babama yardım ederdim. Bu şekilde başladık. Ürünlerde sadece toprak ve su kullanıyoruz, başka hiçbir katkı maddesi yok. Kadınların hamur yoğurduğu gibi yoğurup çamur dinlenmeye bırakılıyor. İçindeki taşların kırılması için makineden geçiyor. Tornada 5 santimetreden 2 metre boyutuna kadar yapıyoruz. Bu işi isteyerek yapmak çok önemli çünkü böyle öğrenilir. İstemiyorsa 10 yıl da geçse bir şey üretemez. Çok güzel bir sanat. Aşık Seyrani'nin dediği gibi 'Kör de bilir Avanos'un yolunu/Testi, bardak kırığından bellidir.' Kapadokya'ya gelip de Avanos'u görmemek mümkün değil. Toprağa değip zevkini almak lazım."

Ailenin 29 yaşındaki genç ustası Mustafa Yorgun da toprakla uğraşmanın ve ona şekil vermenin keyifli bir uğraş olduğunu kaydederek, "Bu sanat, kuşaktan kuşağa dedelerimizden aktarıldı. En son kuşak biziz. Babamızdan öğrendik, ben de oğluma öğretmek istiyorum." dedi.

"Bizdeki temeli 500 yıla tekabül ediyor"

52 yaşındaki Gökhan Özgül de atölyedeki tüm ustaların üretimin her aşamasında çalıştıklarını, el birliğiyle mesleklerini sürdürdüklerini söyledi.

Son yıllarda mutfakta kullanılan toprak ürünlerin talep görmeye başlamasıyla bu yönde ailece üretim yaptıklarını dile getiren Özgül, "Yeğenlerim, kuzenlerim, ben ve çocuklar olarak beşinci göbeğiz. Bizden sonra da yeğenlerim, çocuklarım bunu devam ettirecek. Bizdeki temeli 500 yıla tekabül ediyor. Çanak çömlek üretmeye devam ediyoruz. Bu işin temeli bölgeye özgü topraktır. Şu an lokantalar için kebap testileri yapıyoruz. Küp, güveç, talebe göre her çeşitli ürünler üretiyoruz. Geleceği iyi bir meslek. Öğrenmesi zor olduğu için pek talep yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Nevşehir, Avanos, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Avanos'ta Çanakçılık Geleneği Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Alizade’den Beren Saat’e gönderme Alizade'den Beren Saat'e gönderme
Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı
Kente ilk ücretsiz market açıldı Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular Kente ilk ücretsiz market açıldı! Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular
Kurgu mu gerçek mi Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:39
Mehmet Özhaseki’ye ’videolu’ şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 13:36:24. #7.11#
SON DAKİKA: Avanos'ta Çanakçılık Geleneği Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.