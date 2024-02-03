Ayağında körüklü çizmesi, elinden tesbihi ile yörük kültürünü yaşatıyor
AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Yılmaz Korkmaz, 8 yıldır kış aylarında yörüklerin giymiş olduğu yöresel kıyafetlerini giyiyor. Başından kasketi çıkarmayan, körüklü çizmeleri ile dikkat çeken Korkmaz, elinden tesbihi de düşürmüyor.
Postanede 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olan İncirliovalı Korkmaz, kış aylarında yörük kıyafeti giyerek kendini hem soğuklardan koruyor, hem de babasının giydiği kıyafetleri giymenin mutluluğunu yaşıyor.
Eşiyle birlikte Efeler ilçesine giden Korkmaz, durakta otobüs beklerken elindeki tespih, ayaklarındaki körüklü çizme ve başındaki kasket ile görenlerin dikkatinden kaçmadı. Dört çocuk babası Korkmaz, körüklü çizmenin ayaklarını, kasketin ise başını sıcak tuttuğunu söyledi. Elinden tespihi düşürmeyen Korkmaz, giydiği 8 körüklü çizme ile de adeta yörük kıyafetinin tanıtımına gönüllü elçilik ediyor.
Korkmaz, Ekim ayının sonlarına doğru giydiği kıyafeti Nisan ayında çıkardığını söyledi. Babasının giydiği yöresel kıyafetleri giydiğini ifade eden Korkmaz, "Baba kıyafetini giydiğim için çok mutluyum. 8 yıldan beri kışları bu şekilde giyinirim. Ben Yörüğüm. Bu giydiğim yörüklerin giyim tarzı. Ama benden sonrakiler bu şekilde giymeyi devam ettirir mi bilemiyorum artık" diye konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Ali Koç'un "Sezon sonu başkanlığı bırakacağım" sözlerine karşılık "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş. Ancak sezon sonu bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.
Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangından etkilenen bölgelere ulaşılmasıyla can kaybının artabileceğini belirtti.
Erzincan'da yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaparken ikinci gösterisinde yere çakıldı. Kaval, bir yara almadan kazayı atlattı.
Antalyaspor'un antrenörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in golünden övgüyle bahsetti. Yalçın, "Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Ayağında körüklü çizmesi, elinden tesbihi ile yörük kültürünü yaşatıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?