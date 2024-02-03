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Ayağında körüklü çizmesi, elinden tesbihi ile yörük kültürünü yaşatıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayağında körüklü çizmesi, elinden tesbihi ile yörük kültürünü yaşatıyor

Ayağında körüklü çizmesi, elinden tesbihi ile yörük kültürünü yaşatıyor

63 yaşındaki Yılmaz Korkmaz, İncirliova ilçesinde yörük kıyafetleri giyerek hem soğuktan korunuyor hem de babasının giydiği kıyafetleri giymenin mutluluğunu yaşıyor. Korkmaz, körüklü çizmeleri, tespihi ve kasketiyle dikkat çekiyor ve yörük kültürünün tanıtımına katkıda bulunuyor.

03.02.2024 22:44
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Ayağında körüklü çizmesi, elinden tesbihi ile yörük kültürünü yaşatıyor

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Yılmaz Korkmaz, 8 yıldır kış aylarında yörüklerin giymiş olduğu yöresel kıyafetlerini giyiyor. Başından kasketi çıkarmayan, körüklü çizmeleri ile dikkat çeken Korkmaz, elinden tesbihi de düşürmüyor.

Postanede 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olan İncirliovalı Korkmaz, kış aylarında yörük kıyafeti giyerek kendini hem soğuklardan koruyor, hem de babasının giydiği kıyafetleri giymenin mutluluğunu yaşıyor.

Eşiyle birlikte Efeler ilçesine giden Korkmaz, durakta otobüs beklerken elindeki tespih, ayaklarındaki körüklü çizme ve başındaki kasket ile görenlerin dikkatinden kaçmadı. Dört çocuk babası Korkmaz, körüklü çizmenin ayaklarını, kasketin ise başını sıcak tuttuğunu söyledi. Elinden tespihi düşürmeyen Korkmaz, giydiği 8 körüklü çizme ile de adeta yörük kıyafetinin tanıtımına gönüllü elçilik ediyor.

Korkmaz, Ekim ayının sonlarına doğru giydiği kıyafeti Nisan ayında çıkardığını söyledi. Babasının giydiği yöresel kıyafetleri giydiğini ifade eden Korkmaz, "Baba kıyafetini giydiğim için çok mutluyum. 8 yıldan beri kışları bu şekilde giyinirim. Ben Yörüğüm. Bu giydiğim yörüklerin giyim tarzı. Ama benden sonrakiler bu şekilde giymeyi devam ettirir mi bilemiyorum artık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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