Ayak parmaklarıyla korno çalan Alman sanatçı Klieser, Adana'da sahne alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ayak parmaklarıyla korno çalan Alman sanatçı Klieser, Adana'da sahne alacak

12.04.2022 17:51
Ayak parmaklarıyla korno çalan Alman sanatçı Klieser, Adana'da sahne alacak

Kolları olmadığı için ayak parmaklarıyla korno çalan Alman sanatçı Felix Klieser, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile Adana'da konser verecek.

Kolları olmadığı için ayak parmaklarıyla korno çalan Alman sanatçı Felix Klieser, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile Adana'da konser verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, doğuştan iki kolu olmayan 31 yaşındaki Alman korno sanatçısı Klieser, 15 Nisan Cuma saat 21.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte sahne alacak.

ÇDSO'nın da eşlik edeceği konserin şefliğini, Kolombiyalı Cecilia Espinosa üstlenecek.

Klasik müziğin en zorlu üflemeli çalgılarından olan kornoyu ayak parmaklarıyla çalabilen Klieser, konserin ilk bölümünde, Richard Strauss'un 1 Numaralı korno konçertosunu (Horn Concerto No. 1) yorumlayacak.

Alman sanatçı, programın ikinci bölümünde ise Franz Schubert tarafından yazılan 4 Numaralı "Trajik" adlı senfoniyi (Symphony No. 4) çalacak.

YORUMLAR
500
Bellapais Adana'da 4. şubesini açmaya hazırlanıyor Bellapais Adana'da 4. şubesini açmaya hazırlanıyor

Çukurova, Konser, Adana, Alman, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ayak parmaklarıyla korno çalan Alman sanatçı Klieser, Adana'da sahne alacak - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
17:45 Putin, 150 Rus subayını hapse attırdı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:59:46. #1.13#
SON DAKİKA: Ayak parmaklarıyla korno çalan Alman sanatçı Klieser, Adana'da sahne alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement