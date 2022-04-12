Ayak parmaklarıyla korno çalan Alman sanatçı Klieser, Adana'da sahne alacak - Son Dakika

Kolları olmadığı için ayak parmaklarıyla korno çalan Alman sanatçı Felix Klieser, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile Adana'da konser verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, doğuştan iki kolu olmayan 31 yaşındaki Alman korno sanatçısı Klieser, 15 Nisan Cuma saat 21.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte sahne alacak.

ÇDSO'nın da eşlik edeceği konserin şefliğini, Kolombiyalı Cecilia Espinosa üstlenecek.

Klasik müziğin en zorlu üflemeli çalgılarından olan kornoyu ayak parmaklarıyla çalabilen Klieser, konserin ilk bölümünde, Richard Strauss'un 1 Numaralı korno konçertosunu (Horn Concerto No. 1) yorumlayacak.

Alman sanatçı, programın ikinci bölümünde ise Franz Schubert tarafından yazılan 4 Numaralı "Trajik" adlı senfoniyi (Symphony No. 4) çalacak.