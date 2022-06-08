ZONGULDAK - Ayakkabı ustası 30 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

ZONGULDAK - Ayakkabı ustası 30 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

08.06.2022 10:59

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Cevat Dilber, gelişen teknolojiye inat 30 metrekarelik atölyesinde ayakkabı tamiri yaparak mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Cevat Dilber, gelişen teknolojiye inat 30 metrekarelik atölyesinde ayakkabı tamiri yaparak mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Gülüç beldesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan ve kentin en eski ayakkabı tamircileri arasında yer alan evli ve 2 çocuk babası Dilber, mesleğe 15 yaşında çırak olarak başladı.

Zaman içerisinde kendisini geliştiren Dilber, kendi dükkanını açarak erkek ayakkabısı imalatı yapmaya başladı.

Sabahın erken saatlerinde dükkanını açan Dilber, her gün hiç aksatmadan geldiği 30 metrekarelik atölyesinde müşterilerinin hem ayakkabılarını onarıyor hem de ev hanımlarının getirdiği çelik türü malzemeleri tamir ediyor.

Ekmek teknesini aynı zamanda sahipsiz hayvanlara da açan Dilber, onları hem besliyor hem de sahiplendirerek birçok insana örnek oluyor.

"Günlük ne gelirse tamir için onu yapıyorum"

Cevat Dilber, AA muhabirine, ayakkabı tamirciliğine 41 yıldır aralıksız olarak devam ettiğini söyledi.

Meslekten elde ettiği kazançla evlenip çocuklarını büyüttüğünü aktaran Dilber, atölyesine gelen sahipsiz kedi ve köpekleri de beslediğini, şimdiye kadar 30'a yakın sahipsiz hayvanı "sıcak yuva"ya kavuşturduğunu dile getirdi.

Dilber, atölyeye sabah saatlerinde geldiğinde ilk olarak kedi ve köpeğini beslediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Veteriner kontrolünde bazılarının tedavileri var, onları yapıyorum. Daha sonra da komşularımla oturup çay içiyor, ardından da günlük iş programıma bakıyorum. Özellikle şu işi yapacağım diye bir şey yok tabii ki günlük ne gelirse tamir için onu yapıyorum. Örneğin gün içerisinde çanta, ayakkabı, terlik gelir. Bazen de ev eşyalarından gelir. Çelik eşyalardan getirilenleri de tamir edebiliyorum. Çocuklar bazen futbol topu getirir onları tamir ederim. Genellikle ev eşyaları türünde ama ağırlıklı ayakkabı tamiri yapıyorum."

Meslek hayatında birçok çırak yetiştirdiğini ancak onların hiçbirinin bu işi yapmadığını ifade eden Dilber, "Bu meslekte hayatını idame ettirebilmek gelir açısından zor olduğu için bu mesleği yapmadılar. Gençlikte bu mesleğe pek yönelen yok. Bizden sonrası için ne olacak, biz de bilmiyoruz." diye konuştu.

Dilber, emekli olmasına rağmen birilerine faydalı olmaya çalıştığını belirterek, "Ayrıca 3-5 para kazanıyorum. Her gelen müşteriden bir şeyler öğrendiğimi, bir şeyler verdiğimi, onların da bana bir şeyler kattığını düşünüyorum." dedi.

ZONGULDAK - Ayakkabı ustası 30 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor
ZONGULDAK - Ayakkabı ustası 30 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor
ZONGULDAK - Ayakkabı ustası 30 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor
ZONGULDAK - Ayakkabı ustası 30 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor
ZONGULDAK - Ayakkabı ustası 30 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor
ZONGULDAK - Ayakkabı ustası 30 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor
ZONGULDAK - Ayakkabı ustası 30 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor
ZONGULDAK - Ayakkabı ustası 30 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor
ZONGULDAK - Ayakkabı ustası 30 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

YORUMLAR
500
Türkiye'nin tek tahta çivili ayakkabı üreten ustası zamana direniyor Türkiye'nin tek tahta çivili ayakkabı üreten ustası zamana direniyor İnşaat ustası hurda malzemelerden otomobil yaptı İnşaat ustası hurda malzemelerden otomobil yaptı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ZONGULDAK - Ayakkabı ustası 30 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:27 İntihar eden Eda Nur'un davasında beraatın gerekçesi ortaya çıktı: Cinsel ilişkinin rıza dışı olduğu saptanamadı
12:18 Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde "Bir anda kendimi kaybettim" dedi!
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 13:17:10. #1.13#
SON DAKİKA: ZONGULDAK - Ayakkabı ustası 30 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement