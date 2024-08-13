Kültür Sanat

Ayakkabı ustası depremzede kardeşler ayakta kalmak için direniyor

MALATYA - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde işyerleri yıkılan ayakkabı ustası kardeşler Mehmet ve Ramazan Ceyhan, kent merkezinde oluşturulan konteyner çarşıda babalarından öğrendikleri ayakkabı tamirciliğini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da zanaat ustalarının iş yerleri ile evleri de hasar gördü. Depremler sonrası çok sayıda usta başka şehirlere taşınırken geride kalanlar ise ayakta kalmak için direniyor. Depremlerde işyerleri yıkılan ayakkabı ustası kardeşler Mehmet ve Ramazan Ceyhan da kent merkezinde oluşturulan konteyner çarşıda babalarından öğrendikleri ayakkabı tamirciliğini sürdürüyor.

"Devletimiz elinden geleni yapıyor"

İşyerlerinin depremler sonrası yıkıldığını kaydeden Mehmet Ceylan, "6 Şubat depreminde ağır hasar alan şehir olduk. İş yerimizi kaybettik, şuanda konteynerde işimizi yapmaya devam ediyoruz. Devletimiz konteynerlerimizi sağladı, kira da alınmıyor. Esnaf olarak devletimize güvenimiz tam. Her yerde inşat çalışması var. Malatya'mız en yakın zamanda eski güzel günlerine dönecektir. Kentimi çok seviyorum, çok teklif geldi ama ben gitmek istemedim, devletimize güveniyorum en kısa zamanda şehrimiz ayağa kalkacaktır" dedi

"İnşallah hızlı bir şekilde toparlanacağız"

Malatya'nın hızlı bir şekilde toparlanacağına inandıklarını kaydeden Ramazan Ceyhan ise, "6 Şubat depreminde ağır hasar aldık. İş yerlerimiz ve evlerimiz yıkıldı. Daha sonra devletimiz her konuda bizlere yardımcı oldu. İnşallah hızlı bir şekilde toparlanacağız. Bir süre ben de kent dışına çıkış yapmıştım tekrar şehrimize döndük. Malatya'mız farklı bir şehir, işimizin başındayız" diye konuştu