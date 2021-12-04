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Ayasuluk Tepesi kazılarında Roma İmparatoru Theodosius dönemi buluntularına ulaşıldı - Son Dakika

Ayasuluk Tepesi kazılarında Roma İmparatoru Theodosius dönemi buluntularına ulaşıldı

04.12.2021 12:44
Ayasuluk Tepesi kazılarında Roma İmparatoru Theodosius dönemi buluntularına ulaşıldı

İzmir'de Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı alanındaki kilisede, 4. yüzyılda hüküm süren Roma İmparatoru Büyük Theodosius dönemine ait olduğu değerlendirilen bir duvarın ortaya çıkarıldığı bildirildi.

İzmir'de Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı alanındaki kilisede, 4. yüzyılda hüküm süren Roma İmparatoru Büyük Theodosius dönemine ait olduğu değerlendirilen bir duvarın ortaya çıkarıldığı bildirildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kilisedeki kazılarda yaklaşık 1600 yıllık duvar kalıntıları bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, bölgedeki kazıların 1921 yılında başladığını bildirdi.

Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Yuhanna'nın Selçuk'a geldiğine ve burada öldüğüne inanıldığını aktaran Mimaroğlu, şunları kaydetti:

"Aziz Yuhanna Efes'e gelip 100 yaşına kadar burada yaşamıştır ve buraya gömülmüştür. Bu alanda erken dönemde 3-4. yüzyıllarda bir yapı inşa ediliyor. Bu yapı daha sonra bir kiliseye dönüştürülüyor. Günümüzde hala araştırması ve incelemesi bitmemiş bu yapı Batı Anadolu'da çok önemli bir Ortodoks yapısıydı."

Doç. Dr. Mimaroğlu, kilisenin kuzey bölümünde çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız kazılar burada anıtsal bir yapının olduğunu bize gösterdi. Geç Bizans döneminden başlayarak Orta ve Erken Bizans dönemine, belki de Theodosius dönemine dayanan duvarı ortaya çıkardık. Buradan gelen malzemeler değerlendirme aşamasında." bilgisini verdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü araştırma görevlisi Fırat Baranaydın ise "2021 yılı çalışmalarımız Tunç Çağı'ndan Helenistik döneme ve Bizans çağına kadar olan 3 bin yıllık aralığı kapsayacak." ifadelerini kullandı.

Ayasuluk Tepesi kazılarında Roma İmparatoru Theodosius dönemi buluntularına ulaşıldı
Ayasuluk Tepesi kazılarında Roma İmparatoru Theodosius dönemi buluntularına ulaşıldı
Ayasuluk Tepesi kazılarında Roma İmparatoru Theodosius dönemi buluntularına ulaşıldı
Ayasuluk Tepesi kazılarında Roma İmparatoru Theodosius dönemi buluntularına ulaşıldı

İstanbul, İzmir, Jean, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ayasuluk Tepesi kazılarında Roma İmparatoru Theodosius dönemi buluntularına ulaşıldı - Son Dakika


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