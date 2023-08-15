Aydemir Akbaş, cinsel içerikli filmlerin iç yüzünü anlattı: Gerçek ilişki sahneleri eklenirdi - Son Dakika
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Aydemir Akbaş, cinsel içerikli filmlerin iç yüzünü anlattı: Gerçek ilişki sahneleri eklenirdi

Son Güncelleme: 15.08.2023 17:31

Türk sinemasının efsane oyuncularından Aydemir Akbaş, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına yıllar önce rol aldığı cinsel içerikli filmlerin perde arkasını anlattı. O dönem soyunması için kendisine para teklif edildiğini söyleyen oyuncu cinsel içerikli filmlere arka planda gerçek ilişki sahnelerinin eklendiğini söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Türk sinemasının efsane oyuncularından Aydemir Akbaş oldu. Yıllar önce rol aldığı cinsel içerikli filmlerden bahseden Akbaş, soyunması için kendisine para teklif edildiğini söyledi.

"BEN CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLERE BAŞLAYINCA KADINLAR ŞORT GİYİYORDU"

Cinsel içerikli filmlerin artış gösterdiği dönemde filmlerin yasaklanması için Kültür Bakanlığı'na çıktığını söyleyen Aydemir Akbaş, "Karşı olduğun filmlerde neden rol aldın?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Bizim oynadığımız dönemde kadınlar şortlu, biz de kıyafetliydik. Bizim çekim yaparken yatağa girdiğimizde de görünmüyorduk. Ben o dizilere senarist olarak girdim. Bir gün oyuncu gelemeyince ben oynadım. 2 tane dram filminde oynadım kadın dahi yoktu onlar da bu filmlerle aynı gişeyi yaptı" dedi.

Aydemir Akbaş, cinsel içerikli filmlerin iç yüzünü anlattı: Bizim sahnelerimize gerçek ilişki görüntüleri eklenirdi

"DONUMU ÇIKARTMAK İÇİN PARA TEKLİF ETTİLER"

Çekimlerde soyunması için kendisine para teklif edildiğini söyleyen usta oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Filmlerde giydiğim uzun donumu çıkarmam için bana para bile teklif etmişlerdi. Ben kabul etmedim. Ben o filmlere başladığımda komedi olarak geçiyordu çok sonra olay pornoya döndü."

"BİZİM OYNADIĞIMIZ CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLERE GERÇEK İLİŞKİ SAHNESİ EKLENİYORDU"

"O dönemler cinsel içerikli filmler çekmek için ya gariban kadınları çağırırlardı ya da genelevden kadın buluyorlardı. Sinema bir açıdan da tehlikeli bir şeydir. Türkan Şoray'ın bir filmindeki bağırma sahnesini cinsel içerikli filmlere eklerlerdi. Bizim çektiğimiz filmlere hayat kadınlarıyla çekilen gerçek cinsel ilişki sahnelerini ekliyorlardı."

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Son Dakika Kültür Sanat Aydemir Akbaş, cinsel içerikli filmlerin iç yüzünü anlattı: Gerçek ilişki sahneleri eklenirdi - Son Dakika


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