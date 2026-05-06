Köşk\'te öğrenciler hünerlerini mutfakta sergiledi

06.05.2026 09:16  Güncelleme: 09:18
Köşk ilçesinde düzenlenen yemek yarışmasında meslek lisesi öğrencileri, yöresel ve modern tariflerle hazırladıkları lezzetleri jüriye sundu. Yarışma, öğrencilerin mesleki becerilerini sergilemesi açısından önemli bir etkinlik oldu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen yemek yarışmasında meslek lisesi öğrencileri hazırladıkları lezzetlerle jüri karşısına çıktı.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Köşk Mutfağı Yemek Yarışması"nda öğrenciler hünerlerini sergiledi. Yarışmada gençler, hem yöresel hem de modern tariflerle hazırladıkları yemekleri jüriye sunarak dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Büyük emek ve özenle hazırlanan yemekler, sunumları ve lezzetleriyle dikkat çekerken, öğrencilerin mesleki becerileri de gözler önüne serildi. Organizasyon, hem katılımcılar hem de ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise yarışmayı, Kaymakam Hasan Taş ve kurum amirleriyle birlikte takip etti. Öğrencilerin hazırladığı yemekleri tadan Güler, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, "Emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve organizasyonda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

