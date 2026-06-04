Aydın'da Sinema ve Tiyatro İstatistikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Sinema ve Tiyatro İstatistikleri

Aydın\'da Sinema ve Tiyatro İstatistikleri
04.06.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da 2025'te 251 film gösterildi, 252 bin kişi sinemaya gitti. Tiyatrolarda 84 eser sahnelendi.

Kültür ve sanat şehirlerinden olan Aydın'da son 1 yılda 251 sinema filmi gösterime girerken toplam 252 bin 425 kişi sinemaya gitti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da 2025 yılında 20 sinema salonunda bulunan koltuk kapasitesi toplam 2 bin 99 oldu. 2025 yılında Aydın'da sinema salonlarında gösterilen film sayısı ise 85'i yerli 166'sı yabancı yapım olmak üzere 251 oldu. Aydın'da gösterilen sinema filmlerini izleyenlerin sayısı ise 252 bin 425 kişi oldu. Vatandaşların 139 bin 915'i yerli filme, 112 bin 510'u da yabancı sinema filmine gitti.

Bir yılda 84 eser sahnelendi

2025 yılında toplam 4 bin 14 koltuk kapasiteli 10 tiyatro salonunda sahnelenen eser sayısı 84 olurken, bu eserler toplam olarak 114 kez gösterim yapıldı. Sahnelenen bu eserleri izleyenlerin sayısı 24 bin 497 kişi oldu. Tiyatrolarda sergilenen 84 eserin 40'ı yetişkin, 44'ü çocuk oyunu olurken yetişkin oyunlarını 11 bin 150 kişi, çocuk oyunlarını ise 13 bin 347 kişi izledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Sinema, Aydın, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aydın'da Sinema ve Tiyatro İstatistikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam
İran’da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi İran'da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın Son bir adım kaldı Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin

09:28
Trump’a soğuk duş Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
09:27
Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı Fener taraftarı ateş püskürüyor
Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı ateş püskürüyor
09:19
Dün geceye damga vuran görüntü Sadettin Saran’ın o hali taraftarı kahretti
Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti
09:08
Şener Üşümezsoy’dan ezber bozan deprem sözleri: İstanbul ve Yedisu hayal ürünü, asıl risk Ege’deki ilde
Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan deprem sözleri: İstanbul ve Yedisu hayal ürünü, asıl risk Ege'deki ilde
08:36
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
08:28
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 09:43:04. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Sinema ve Tiyatro İstatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.