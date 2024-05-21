Aydın Gençlik Merkezi Üyeleri Okul Duvarlarını Boyadı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aydın Gençlik Merkezi Üyeleri Okul Duvarlarını Boyadı

Aydın Gençlik Merkezi Üyeleri Okul Duvarlarını Boyadı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, Germencik ilçesinde bir okulun duvarlarına çeşitli figürler çizerek boyama etkinliği gerçekleştirdi. Gençlik Haftası kapsamında yapılan etkinlikte, çocukların renkli bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri amaçlandı. Etkinliği koordine eden Aydın Gençlik Merkezi görevlileri ve gönüllü gençlere teşekkür edildi.

21.05.2024 22:31
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, Germencik ilçesinde bir okulun duvarlarına çeşitli figürler çizerek boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Hıdırbeyli İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Aydın Gençlik Merkezi resim eğitmeni Yaren Berktaş, "Bugün burada Gençlik Haftası kapsamında gönüllü gençlerimizle Hıdırbeyli İlkokulunda boyama etkinliği yapıyoruz. Amacımız çocukların renkli bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak." dedi.

Ekinliği koordine eden Aydın Gençlik Merkezinde görevli gençlik lideri Esra Albay ise tüm gönüllü gençlere teşekkür etti.

Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyesi Tuğba Bozkurt ise "Bugün ilkokul bahçesini renklendiriyoruz, hem çocukların hayal gücü hem de yardımlarıyla böyle bir güzel iş çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hıdırbeyli İlkokulu Müdürü Nazım Çağırıcı da etkinliğe katılan gençlerin haftasını kutlayarak, gençlere teşekkür etti.

Etkinlik sonrası Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çoşkun Parlakyalçın kendisini ziyaret eden gönüllü gençlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aydın Gençlik Merkezi Üyeleri Okul Duvarlarını Boyadı - Son Dakika

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