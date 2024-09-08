Aydın\'ın Kurtuluşu Konserle Kutlandı

Kültür Sanat

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şarkıcı Funda Arar sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şarkıcı, "Yak gel", "Unutamadım", "Mevsim bahar olunca" gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Arar'a katılımcılar da eşlik etti.

Konser öncesi Efeler Belediyesi fener alayı düzenledi.