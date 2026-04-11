Aydın Büyükşehir\'in kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 10:33  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği, Aydın'ın farklı ilçelerinde tiyatro oyunları, konserler ve sergilerle sürüyor. Her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın Kültür ve Sanat Şenliği tüm hızıyla sürüyor. Şenlik etkinlikleri kapsamında her gün Aydın'ın farklı ilçelerinde tiyatro oyunları, müzikaller, konserler ve sergiler düzenleniyor.

Aydın Kültür ve Sanat Şenliği etkinlikleri kapsamında bu hafta da Didim, Efeler, Nazilli, Karacasu, İncirliova, Yenipazar ve Koçarlı ilçelerinde birbirinden eşsiz eserler vatandaşlarla buluştu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler, her yaştan vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, kültür ve sanata desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Kültür ve Sanat Şenliği devam edecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın Kültür ve Sanat Şenliği, kentin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek. Şenlik etkinlikleri kapsamında; 11 Nisan Cumartesi günü Didim'de 'Oğluma Kız mı Yok' oyunu, 12 Nisan Pazar günü Nazilli'de 'Oğluma Kız mı Yok' oyunu, 13 Nisan Pazartesi günü Koçarlı'da 'Sihirli Notalar' konseri ve Yenipazar'da 'Kim Haklı?' oyunu, 14 Nisan Salı günü Efeler'de 'Kim Haklı?' ve İncirliova'da 'Kader Böyleymiş?' oyunları, 15 Nisan Çarşamba günü Karacasu'da 'Kim Haklı?' oyunu ve Nazilli'de 'Klasik Müzik' müzikali, 16 Nisan Perşembe günü İncirliova'da 'Kim Haklı?' oyunu, 17 Nisan Cuma günü Koçarlı'da 'Kim Haklı?' oyunu, 18 Nisan Cumartesi günü Didim'de 'Kim Haklı?' oyunu ve Efeler'de 'Klasik Müzik ' müzikali ile 19 Nisan Pazar günü Nazilli'de 'Kim Haklı?' oyunu sahnelenecek.

Etkinlikler; Yenipazar'da Atatürk Kültür Merkezi'nde, Efeler'de Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda, Karacasu'da Karacasu Kültür Merkezi'nde, İncirliova'da İncirliova Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda, Koçarlı'da Mevlüt Şahinci Konferans Salonu'nda, Didim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Nazilli'de Yeşilyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Etkinlikler için ücretsiz biletler; Yenipazar'da Yenipazar Belediyesi'nden, Efeler'de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden, Karacasu'da Karacasu Kültür Merkezi AYBA biriminden, İncirliova'da İncirliova Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden, Koçarlı'da Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası AYBA biriminden, Didim'de Atatürk Kültür Merkezi'nden ve Nazilli'de 23 Nisan Parkı Öğrenci Çalışma Salonu'ndan temin edilebilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Belediye, Etkinlik, Kültür, Aydın, Müzik, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:43:26. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.