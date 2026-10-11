Aydın Valisi Varol, 804 bitki türünün yaşadığı Dilek Yarımadası\'nda incelemeler yaptı

Aydın'ın 804 bitki türüne ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda doğal yaşamın korunması ve tarihi mirasın geleceğe taşınmasına yönelik çalışmalar sürerken, Vali Dr. Osman Varol, milli parkın farklı noktalarında incelemelerde bulundu.

Aydın'ın en önemli doğal yaşam alanlarından Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ve tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. 33'ü endemik olmak üzere 804 bitki türünü barındıran milli park, bölgedeki doğal yaşamın korunması açısından önemli bir yere sahip. Aydın Valisi Dr. Osman Varol ise milli parkta gerçekleştirdiği incelemelerde Kavaklıburun Koyu ve botanik yürüyüş yolunu gezip alanın doğal zenginliği ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Geçmişte jandarma karakolu olarak kullanılan yerleşkede de incelemelerde bulunan Varol, yapının mevcut durumuna ilişkin bilgi edindi.

Yaban hayatı için güvenlik ve erken müdahale

Dipburun Jandarma Karakol Komutanlığı ile Bayraktepe Gözetleme Kulesi'ni de ziyaret eden Varol, deniz sınırlarının güvenliğine yönelik devriye faaliyetleri ile orman yangınlarını önlemeye yönelik gözetleme ve erken müdahale çalışmaları hakkında bilgi aldı. Doğal yaşam alanlarının korunması açısından önem taşıyan bu çalışmalar, milli parkın güvenlik ve koruma boyutunu da gündeme getirdi.

Doğal zenginliğin yanında tarihi miras da korunuyor

Milli parkın tarihi değerlerini de inceleyen Varol, Dipburun Koyu'ndaki eski gümrük binasını gezip yapının mevcut durumu ve tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Varol, ormanlık alan içerisinde bulunan tarihi Kurşunlu Manastırı'nda da incelemelerde bulunarak yapının durumu ve koruma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi edindi.

Zengin biyolojik çeşitliliği, yaban hayatına ev sahipliği yapan doğal alanları ve tarihi yapılarıyla öne çıkan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Aydın'ın korunması gereken en önemli doğal ve kültürel mirasları arasında yer alıyor.