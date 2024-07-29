Aydınlı Gençler Çanakkale'de Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na Katıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aydınlı Gençler Çanakkale'de Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na Katıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na katıldı. Kamp kapsamında Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yerleri gezildi. Gençler, kampta birçok etkinliğe katıldıklarını ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.

29.07.2024 16:16
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Aydın'dan bir grup genç, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Çanakkale'de düzenlenen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na katıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Aydın ve Köşk gençlik merkezlerinden iki kafile, kamp kapsamında Çanakkale'de tarihi ve kültür yerlerini görme imkanı buldu.

Program kapsamında Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Ağadere Kızılay Müzesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyası, Şahindere Hastane Şehitliği, Hilal-i Ahmer Müzesi, Şehitler Abidesi, Bigalı Köyü-Atatürk Evi, Bigalı Kalesi, Akbaş Şehitliği, Troya Ören Yeri ve Troya Antik Kenti, Deniz Müzesi, Aynalı Çarşı rehberler eşliğinde gezildi.

Gençlerden Ozan Alparslan, AA muhabirine, kampta bir çok etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Çanakkale'nin kültürel ve tarihi mirasını gözlemliyoruz, fotoğraflar çekiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ederim." dedi.

Efe Burak Kahya da kampa katılmaktan memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aydınlı Gençler Çanakkale'de Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydınlı Gençler Çanakkale'de Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na Katıldı - Son Dakika
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