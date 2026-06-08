Ayın Tarihi'nin 600. sayısı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Ayın Tarihi" dergisinin Mayıs 2026 tarihli 600'üncü sayısı kamuoyuna sunuldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, derginin "Türkiye'nin Dijital Geleceği: GENÇ 2030 Vizyonuyla Üreten Nesil" başlıklı başyazısında, gençlerin dünyadaki dijital dönüşüm sürecine uyum sağlayacak bilgi ve birikime sahip olmasının hayati önemde olduğunu belirtti.

Duran, gençlerin dijital okuryazarlığının artırılması ve yenilikçi üretim becerilerinin güçlendirilmesi gerektiğini, bu noktada 81 ilde uygulanmakta olan GENÇ 2030 Projesi'nin önemli bir vizyon sunduğunu aktardı.

Derginin "Ayın Dosyası" bölümü, "Dijital Türkiye'nin Genç Gücü: GENÇ 2030 Vizyonu" başlığını taşıyor.

Bu bölümde "Türkiye Yüzyılı" ülküsü çerçevesinde gençlik politikalarını modern ihtiyaçlara göre yapılandıran Türkiye'nin önemli projelerinden biri olan "GENÇ 2030 Projesi" anlatılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm illerde yürütülen ve gençleri dijital dünyanın tüketicisi olmaktan çıkarıp yapay zeka, kodlama ve dijital tasarım başta olmak üzere her alanda yetkin, öncü şahsiyetlere dönüştürmeyi amaçlayan GENÇ 2030 Projesi, kapsamlı bir biçimde okuyuculara sunuluyor.

Derginin "Türkiye" bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi programları ve gündeme yönelik önemli gelişmeler kronolojik olarak yer alırken ayrıca "Aile ve Nüfus 10 Yılı", "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı", "Erişilebilir Türkiye Vizyonu", "64 Kbps'den 5G'ye Türkiye'nin İnternet Serüveni" başlıklı dosyalar bulunuyor.

Bu ay "Vefa/Hatıra" başlığında, kahraman Türk kadını Nene Hatun anılırken, spor bölümünde ise yeniden Türkiye'de yapılacak olan Formula 1'e yer veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomasi trafiği ve yürüttüğü telefon diplomasisine yer verilen "Diplomasi" bölümünde, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin diplomatik faaliyetleri detaylı bir şekilde gözler önüne seriliyor.

"Dünya" bölümünde, dünya gündeminin önemli gelişmeleri ve uluslararası basında yayımlanan Türkiye ile ilgili haberlerin yanı sıra Avrupa ve Türkiye ilişkilerini ele alan bir analize de yer veriliyor.

"Kültür ve Sanat" bölümünde ise Türk Mutfağı Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerin anlatıldığı bir dosya yer alıyor.

"Arşivden" başlığı altında ise Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle Türkiye'de tarımdan hayvancılığa, tarımsal üretime katkı sunan çitfçilerin fotoğraflarının yer aldığı 1950'lerden 1980'lere uzanan fotoğraf seçkisi sunuluyor.

Derginin "İletişim" bölümünde ise "Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Programı", "Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi", "İstanbul'un Fethinin 573. Yıl Dönümü Etkinlikleri", "NEXT TRT 2026", "43. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali", "Şule Senin Hikayen Dizisi Gala Programı", "TÜGVA İhtisas Akademi Programı", "Ankara'da Medya Emekçileri Hatıra Ormanı Kuruldu", "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı NATO Panel Serisi", "COP31 Kapsamında Çevre ve İklim Medya Turları" başlıkları yer alıyor.

"Yayın" bölümünde ise "İletişim ve Diplomasi Dergisi Gastrodiplomasi Özel Sayısı", "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" kitabı, "Türkiye Yüzyılı'nda Yatırım ve Finans" kitabı, "Kamu Kurumları İçin Yapay Zeka Sözlüğü" eserleri tanıtılıyor.