Ayın Tarihi'nin 600. sayısı yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayın Tarihi'nin 600. sayısı yayımlandı

08.06.2026 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 'Ayın Tarihi' dergisinin Mayıs 2026 tarihli 600'üncü sayısı, GENÇ 2030 Projesi başta olmak üzere dijital dönüşüm, diplomasi ve kültür dosyalarıyla kamuoyuna sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Ayın Tarihi" dergisinin Mayıs 2026 tarihli 600'üncü sayısı kamuoyuna sunuldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, derginin "Türkiye'nin Dijital Geleceği: GENÇ 2030 Vizyonuyla Üreten Nesil" başlıklı başyazısında, gençlerin dünyadaki dijital dönüşüm sürecine uyum sağlayacak bilgi ve birikime sahip olmasının hayati önemde olduğunu belirtti.

Duran, gençlerin dijital okuryazarlığının artırılması ve yenilikçi üretim becerilerinin güçlendirilmesi gerektiğini, bu noktada 81 ilde uygulanmakta olan GENÇ 2030 Projesi'nin önemli bir vizyon sunduğunu aktardı.

Derginin "Ayın Dosyası" bölümü, "Dijital Türkiye'nin Genç Gücü: GENÇ 2030 Vizyonu" başlığını taşıyor.

Bu bölümde "Türkiye Yüzyılı" ülküsü çerçevesinde gençlik politikalarını modern ihtiyaçlara göre yapılandıran Türkiye'nin önemli projelerinden biri olan "GENÇ 2030 Projesi" anlatılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm illerde yürütülen ve gençleri dijital dünyanın tüketicisi olmaktan çıkarıp yapay zeka, kodlama ve dijital tasarım başta olmak üzere her alanda yetkin, öncü şahsiyetlere dönüştürmeyi amaçlayan GENÇ 2030 Projesi, kapsamlı bir biçimde okuyuculara sunuluyor.

Derginin "Türkiye" bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi programları ve gündeme yönelik önemli gelişmeler kronolojik olarak yer alırken ayrıca "Aile ve Nüfus 10 Yılı", "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı", "Erişilebilir Türkiye Vizyonu", "64 Kbps'den 5G'ye Türkiye'nin İnternet Serüveni" başlıklı dosyalar bulunuyor.

Bu ay "Vefa/Hatıra" başlığında, kahraman Türk kadını Nene Hatun anılırken, spor bölümünde ise yeniden Türkiye'de yapılacak olan Formula 1'e yer veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomasi trafiği ve yürüttüğü telefon diplomasisine yer verilen "Diplomasi" bölümünde, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin diplomatik faaliyetleri detaylı bir şekilde gözler önüne seriliyor.

"Dünya" bölümünde, dünya gündeminin önemli gelişmeleri ve uluslararası basında yayımlanan Türkiye ile ilgili haberlerin yanı sıra Avrupa ve Türkiye ilişkilerini ele alan bir analize de yer veriliyor.

"Kültür ve Sanat" bölümünde ise Türk Mutfağı Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerin anlatıldığı bir dosya yer alıyor.

"Arşivden" başlığı altında ise Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle Türkiye'de tarımdan hayvancılığa, tarımsal üretime katkı sunan çitfçilerin fotoğraflarının yer aldığı 1950'lerden 1980'lere uzanan fotoğraf seçkisi sunuluyor.

Derginin "İletişim" bölümünde ise "Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Programı", "Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi", "İstanbul'un Fethinin 573. Yıl Dönümü Etkinlikleri", "NEXT TRT 2026", "43. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali", "Şule Senin Hikayen Dizisi Gala Programı", "TÜGVA İhtisas Akademi Programı", "Ankara'da Medya Emekçileri Hatıra Ormanı Kuruldu", "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı NATO Panel Serisi", "COP31 Kapsamında Çevre ve İklim Medya Turları" başlıkları yer alıyor.

"Yayın" bölümünde ise "İletişim ve Diplomasi Dergisi Gastrodiplomasi Özel Sayısı", "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" kitabı, "Türkiye Yüzyılı'nda Yatırım ve Finans" kitabı, "Kamu Kurumları İçin Yapay Zeka Sözlüğü" eserleri tanıtılıyor.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dijital Dönüşüm, Kültür Sanat, Nene Hatun, Formula 1, Teknoloji, Diplomasi, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ayın Tarihi'nin 600. sayısı yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
İstanbul’dan sonra şimdi de Antalya: Otokoç galerisine silahlı saldırı İstanbul'dan sonra şimdi de Antalya: Otokoç galerisine silahlı saldırı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler
Antalya’da iki ayrı mevsim: Yaylada karla mücadele, sahillerde deniz keyfi Antalya'da iki ayrı mevsim: Yaylada karla mücadele, sahillerde deniz keyfi
Fenerbahçe’ye geri dönüyor: Karakter çok önemli Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün

15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
14:48
Yaz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündemde Fener’de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
14:28
Türkiye’nin en güvenli 5 şehri İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
14:23
Trump’ın çağrısı sonrası İran’dan yeni karar
Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar
14:12
Teklifi kabul ettiler Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 15:29:12. #7.13#
SON DAKİKA: Ayın Tarihi'nin 600. sayısı yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.