Ayvalık heyeti, Ergin'e UNESCO Dünya Mirası adaylık sürecini anlattı - Son Dakika
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Ayvalık heyeti, Ergin'e UNESCO Dünya Mirası adaylık sürecini anlattı

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Ayvalık heyeti, Ergin\'e UNESCO Dünya Mirası adaylık sürecini anlattı
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UNESCO Dünya Mirası adaylık süreci kapsamında Ayvalık Alan Başkanı Dr. Berrin Akın Akbüber başkanlığındaki heyet, Belediye Başkanı Mesut Ergin'e gelinen aşamayı anlattı. Toplantıda son iki yıldır sürdürülen Adaylık Dosyası ve Alan Yönetim Planı çalışmaları değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ayvalık Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Ayvalık Endüstriyel Peyzajı" UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık sürecinde çalışmalar, belirlenen takvim doğrultusunda sürüyor.

Ayvalık Alan Başkanı Dr. Berrin Akın Akbüber başkanlığındaki heyet, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret ederek adaylık sürecinde gelinen aşama ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Mesut Ergin, Ayvalık'ın sahip olduğu endüstriyel mirasın uluslararası ölçekte tanınırlığını artırmayı ve kentin kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini belirterek, "Adaylık sürecindeki çalışmalarımız belirlenen takvim doğrultusunda sürdürülecek" dedi.

Ayvalık Alan Başkanlığı tarafından son iki yıldır sürdürülen Adaylık Dosyası ve Alan Yönetim Planı çalışmalarında gelinen aşama, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Dünya Miras Alanları Şubesi'nde görev yapan Şehir Plancısı Zeynep Tuna Yüncü ile Dünya Miras Alanları Şube Müdür Vekili İpek Özbek'e de aktarıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda; Ayvalık Dünya Miras Alanı'na ilişkin dosya çalışmaları, sahada yürütülen eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile Ayvalık Alan Başkanlığı'nın yürüttüğü ve paydaş olduğu projeler değerlendirildi.

Alan Yönetim Planı hazırlık sürecinde oluşturulan Danışma, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulları ile bu kurulların toplantı planları hakkında da kapsamlı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Bakanlık yetkililerinin değerlendirme ve önerilerinin alındığı toplantıda, çalışmaların geldiği aşamanın olumlu karşılanması Ayvalık Alan Başkanlığı açısından önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatMesut ErginKültürTurizmÇevreSon Dakika

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