Ayvalık'ta Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Renkli Eserleri Sergilendi

Ayvalık'ta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri rengarenk eserleriyle mest etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nin Görsel Sanatlar Sergisi izleyenleri adeta mest etti.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Orhan Paker Sergi Salonu'nda öğrencilerin el emekleriyle hazırlanan eserler beğeniye sunuldu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Lütfü Kotan, okulu inşa edip, tefrişatlarını yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlayan Cihan Şişman ile eşi Sebahat Şişman ile okul müdürü Güneş Bulak'ın açılış kurdelesini kestiği sergiye ilgi yoğun oldu.

Yüzlerce eserin yer aldığı sergide, henüz lise eğitimi gören öğrencilerin yetenekleri takdirle karşılandı.

Müdür Bulak memnun

Sergiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Güneş Bulak, okulun Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları sene sonu sergisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Buradaki amacımız, öğrencilerimizi sanat hayatına hazırlamak. Bir insanın, özellikle de görsel sanatlar lisesi öğrencisinin ürününü sergileyebileceği yegane yer bu tip sergilerdir. Bu yüzden öğrencilerimizin eserlerini sergileyerek, öz güvenlerini kazandıkları sanat ürünlerini halkın beğenisine sundukları bir alan oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

2024-2025 Eğitim Yılı'nın kendileri için çok verimli geçtiğini belirten Bulak, "Öğrencilerimizin üretim kapasitesinin ciddi oranda arttığını düşünüyorum. Bu noktada özellikle özgün eserler çıkması açısıından çok kaliteli işler ürettiklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Hem Ayvalık'ımızın güzel temalarından örnekler sergilediğimiz, hem de dünya resim tarihinde kendine yer bulmuş tekniklerden örnekler sergilendiği, bunun yanı sıra da işin teknik boyutunun çok güzel bir şekilde ele alındığı bir sergiye imza attığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Öğrenciler yetenekleriyle yarışıyor

Serginin açılmasında görev alan dört öğretmenden biri olan okulun Görsel Alanlar eğitmeni Tahsin Erdem de, "Okulumuzda geleneksel olarak 10. ve 11. sınıflar arasında, tuval üzerine akrilik ve yağlıboya çalışmaları yapılır. Biz bunu okul içerisinde bir yarışma haline dönüştürürüz. Bunun konusu da Ayvalık'tır. Aynı zamanda da bizim Ayvalık'taki ortaokulların 8.sınıf öğrencilerine dönük, yine Ayvalık temalı bir yarışmamız var. İlçemiz genelindeki görsel ilgiyi arttırabilmek amacıyla Ayvalık konulu yağlı boya ve akrilik boya eserleri de görsel sanatlar alanına, okul idaresiyle birlikte okul aile birliğinin yanı sıra okulumuzu Milli Eğitim camiasına kazandıran Cihan Şişman beyin de katkılarıyla, para ödülünün de olduğu; birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon ödüllerinde bulunduğu bir yarışmaya dönüşüyor bu. Burada iki boyutlu sanat atölyesinin akrilik boya ve renkli çalışmaları 70'e yakın eser yer alıyor. Desen çalışması 200'ü aşkın. Burada arka planda olan heykel ve kabartma çalışmaları 50'yi aşkın durumdadır. Biz bu sergimizin dışında okul içinde de sergiler ve atölye çalışmaları yaptık. Görsel anlamda epey zengin bir ortama kavuştuk" dedi.

Okulun, 2016 yılında hizmete girdiğini hatırlatan Tahsin Erdem, "Biz bu süreçte 5-6 mezuniyet yılı yaşadık. İlk mezunlarımız arasında İstanbul'da nitelikli üniversiteleri kazanan çocuklarımız oldu. Mimar Sinan, Dokuz Eylül gibi üniversitelere giden öğrencilerimiz var. Görsel Sanatlar Alanı oldukça geniş bir alan olduğu için bu öğrencilerimiz ilgili üniversitelerden mezun olduktan sonra ekonomik anlamda da yaptıkları çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı" diye konuştu.

Öğrenciler şimdiden para kazanmaya başladı

Öğrencilerden; Azra Vardar da yaptığı açıklamada, "Ben Bergamalıyım. 2021 yılından okuluma başladım. Geçen sene 10. Sınıfın yaz mevsiminden itibaren duvar resimleri yapmaya başladım. Ayvalık'ta. Bu son derece rast gele gelişti. İlk başta bir kafeteryanın duvarına ücretsiz olarak resim yapmakla başladı işim. Ondan sonra da sosyal medya sayfama attığım resimlerle birlikte siparişler gelmeye başladı. Okulda öğrendiğimiz illüstrasyon tarzı resimlerimi Ayvalık'taki trafolara, boş duvarlara, kapı üzerlerine yaparak gelişti. Şu anda tuval işleri alıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlarımda kuru-kalem çalışmaları da yapıyoruz" dedi.

Okulun 11. sınıf öğrencilerinden 17 yaşındaki Beren Atikler ise, "Ben gerçekçi çalışmalar yapıyorum. Burada sergilediklerim kuru boyayla yaptığım eserler. 4-5 yıldır bununla uğraşıyorum. Aynı zamanda da siparişler de alıyorum. İnşallah olursa hedefim, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmek ve alanımda etkili olmak istiyorum" diye konuştu.