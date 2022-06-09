Azerin, Kastamonu Üniversitesinde konser verdi - Son Dakika
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Azerin, Kastamonu Üniversitesinde konser verdi

09.06.2022 23:15

Azerin, Kastamonu Üniversitesinde konser verdi Sanatsal ve kültürel faaliyetlerini sürdüren Kastamonu Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'i Kastamonulularla buluşturdu.

Azerin, Kastamonu Üniversitesinde konser verdi

KASTAMONU - Sanatsal ve kültürel faaliyetlerini sürdüren Kastamonu Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'i Kastamonulularla buluşturdu.

Kastamonu Üniversitesi Bahar Şenlikleri etkinlikleri çerçevesinde sanatsal ve kültürel faaliyetlerine devam ediyor. Kastamonu Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilen konserde Azerbaycan'ın güçlü sesi Azerin, konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı, Azerin, birbirinden güzel eserleri Kastamonulular için söyledi.

Azerin konserine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Türk ve Azerbaycan bayraklarının dalgalandığı konserde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, seslendirdiği türkülerle Kastamonululara ve üniversite gençlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, iki devlet tek millet olan Azerbaycan ve Türk gençlerinin bir arada olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, tüm Dünyanın bu görüntüyü kıskandığını kaydetti. Azerin, kendilerini gençlerle buluşturan Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Azerin konseri öncesinde de DEMODE grubu sahne aldı. Grubun söylediği şarkılarla gençler, yıl boyunca yaşadıkları sınav stresini atmanın keyfini yaşadı.

Azerin ve DEMODE'nin söylediği şarkı ve türkülere gençlerle zaman zaman eşlik etti.

Konseri Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'te izledi.

Azerin, Kastamonu Üniversitesinde konser verdi
Azerin, Kastamonu Üniversitesinde konser verdi
Azerin, Kastamonu Üniversitesinde konser verdi
Azerin, Kastamonu Üniversitesinde konser verdi

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Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Kastamonu'da konser verdi Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Kastamonu'da konser verdi Kastamonu Üniversitesi öğrencileri Bahar Şenlikleri'nde hem yarıştı hem de eğlendi Kastamonu Üniversitesi öğrencileri Bahar Şenlikleri'nde hem yarıştı hem de eğlendi
Kaynak: İHA

Azerbaycan, Kastamonu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Azerin, Kastamonu Üniversitesinde konser verdi - Son Dakika

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