Aziz Konstantin ve Helana Manastırı, turistlerin yeni gezi alanı olacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aziz Konstantin ve Helana Manastırı, turistlerin yeni gezi alanı olacak

Aziz Konstantin ve Helana Manastırı, turistlerin yeni gezi alanı olacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Fatsa ilçesindeki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda yapılan kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait in-situ zemin mozaiği bulunduğunu açıkladı. Toparlak, bu eserin manastırın içerisinde çıkmasının tüm ekibi heyecanlandırdığını belirtti. Kazı alanının Karadeniz Sahil Yolu'na yakın olmasıyla birlikte yeni bir destinasyon oluşturulacağını ve turistlerin ilgi odağı haline geleceğini söyledi.

14.08.2024 14:49
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nın yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacağını söyledi.

Toparlak, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Fatsa ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ndeki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Toparlak, burada gazetecilere, Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen kazıların devam ettiğini söyledi.

Çalışmalar sırasında en son milattan sonra 5'inci ve 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendirilen Bizans dönemine ait in-situ zemin mozaiğine ulaşıldığını belirten Toparlak, bu eserin gün yüzüne çıkarılmasının önemine işaret etti.

Toparlak, eserin manastırın içerisinde çıkmasının tüm ekibi ve kendilerini heyecanlandırdığını dile getirerek, "Kazı çalışmaları bu yılın sonuna kadar devam edecek. Bu süreçte burada önemli eserleri açığa çıkaracağımızı düşünüyorum." dedi.

Kazı alanının Karadeniz Sahil Yolu'na 150-200 metre mesafede olduğunu kaydeden Toparlak, şöyle devam etti:

"Bu kültür varlığının ortaya çıkarılmasıyla yeni bir destinasyon oluşturacağız. Burası yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak. İnanıyorum ki bundan sonra da çıkacak eserleri dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz. Hedefimiz burayı kısa sürede Ordu turizmine kazandırmak. Çünkü bu eserler özellikle yabancı turistlerin çok dikkatini çekmekte. Dolayısıyla buranın gelecek dönemde tur firmalarının programına girmesini bekliyoruz."

Toparlak, 2021'de yol genişletme çalışması sırasında ortaya çıkan mezarda tarihi eserler bulunmasının ardından yürütülen çalışmalarda çıkarılan eserlerin Altınordu ilçesindeki müzede korunduğunu ifade ederek, kazıların 15 kişilik ekiple devam edeceğini, kazı alanında kısa zamanda sondaj çalışması yapılacağını aktardı.

Kazı alanının koruma altına alındığına da dikkati çeken Toparlak, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Fatsa Belediyesine ve emeği geçen kazı ekibine teşekkür etti.

Fatsa Belediye Başkanı Kibar ise ilk defa 2021 yılında başlayan kazı çalışmaları sonrası bölgede çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Bu kazının bölgenin tarihi zenginliklerini ortaya koyduğunu belirten Kibar, "En son yapılan çalışma sırasında Bizans dönemine ait in-situ zemin mozaiğine ulaşılmasının, bölgenin tarihi açısından çok anlamlı ve kıymetli olduğuna inanıyorum." dedi.

Kibar, kışın da kazıların devam edebilmesi için gerekli izinleri almaya çalıştıklarını ifade ederek, bölgenin ilçe turizmine katkı vereceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aziz Konstantin ve Helana Manastırı, turistlerin yeni gezi alanı olacak - Son Dakika

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