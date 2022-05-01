ZONGULDAK - Baba mesleği terziliği 58 yıldır aynı titizlikle sürdürüyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, babasından öğrendiği terziliği 58 yıldır sürdüren Ahmet Türkoğlu, ilerleyen yaşına rağmen müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Mesleğe 12 yaşındayken babasının yanında çırak olarak başlayan Türkoğlu, askerlik görevinin ardından 1975 yılında kendi dükkanını açtı.

Ustalığı ve çalışma azmiyle ilçe halkının beğenisini kazanan Türkoğlu, hazır giyim sektörü nedeniyle eskisi gibi rağbet olmasa da mesleğini aynı titizlikle yapıyor.

Biri engelli 4 çocuk ve 4 torun sahibi olan Türkoğlu, AA muhabirine, çocuklarını buradan kazandığı parayla okutup büyüttüğünü, bir daha dünyaya gelse yine terzilik mesleğini tercih edeceğini söyledi.

Son yıllarda pek çok meslek gibi terziliğin de kaybolmaya yüz tuttuğuna işaret eden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"İlkokuldan çıktım ve babam terzi olduğu için onun yanında çıraklığa başladım. Babam, mesleği öğrenelim diye terzi yüzüğüyle elimizi bağlardı. Ondan sonra alıştık. Terzilik mesleği, diğer mesleklere göre daha temizdi. Öyle başladık. Müşteriye ilk takım elbise diktiğim zaman çok heyecanlandım. O zamanlar bu kadar mesleğimi önemsemiyordum fakat yaşlandıkça mesleğimi daha sevmeye başladım."

"Eserlerim müşterinin üstünde güzel durursa gurur duyuyorum"

Türkoğlu, "Diktiğim eserler, pantolon olsun, ceket olsun, müşterinin üstünde güzel durursa gurur duyuyorum. Takım elbise, pantolon o zamanlar çok yapıyorduk. Günde bir kumaş kestiğimiz zaman 20 pantolon birden çıkarıyorduk, onu dikmek için gece geç saatlere kadar çalışıyorduk." ifadelerini kullandı.

Hazır giyim sektörünün, işlerini olumsuz etkilediğini dile getiren Türkoğlu, "Artık konfeksiyonla mücadele edemediğimiz için bugünlerde paça yapıyoruz, paça kısaltıyoruz. Tek tük de gelirse pantolon ve ceket dikiyoruz. Özellikle bedenleri battal olanlar daha çok tercih ettiği için genelde onlara dikiyoruz." diye konuştu.

Meslek hayatında birçok çırak yetiştirdiğini de belirten Türkoğlu, "Onlar da şu an terzilik yapmıyor, farklı mesleklerde çalışıyor." dedi.