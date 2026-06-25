Muş'ta sinema için önemli adım - Son Dakika
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Muş'ta sinema için önemli adım

Muş\'ta sinema için önemli adım
25.06.2026 15:24  Güncelleme: 15:28
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Muş'ta çekimleri süren 'Babamın Damadı' sinema filminin bazı sahneleri Sungu beldesinde çekilecek. Yapımcı Fırat Erez ve Belediye Başkanı Burhan Sayılgan, film çekimleri ve sinema eğitimleri için bir araya geldi.

Muş'ta çekimleri devam eden "Babamın Damadı" sinema filmi, Sungu beldesini de beyaz perdeye taşıyacak.

Çekimleri Muş'ta devam eden "Babamın Damadı" sinema filminin yapımcısı ve yönetmeni Fırat Erez ile gazeteci İshak Güngör, Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'ı ziyaret etti. Görüşmede filmin bazı sahnelerinin Sungu beldesinde çekilmesi ve sinema eğitimleri masaya yatırıldı. Çekimleri Muş'ta devam eden "Babamın Damadı" sinema filminin yapımcısı ve yönetmeni Fırat Erez ile gazeteci İshak Güngör, Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, "Babamın Damadı" filminin bazı sahnelerinin Sungu beldesinde çekilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda filmin belirli sahnelerinin Sungu'da çekilmesi yönünde ortak karar alındı. Toplantıda ayrıca yönetmen Yasemin Türkmenli'nin, Muş'ta sinema sektörüne ilgi duyan gençlere yönelik hayata geçirmeyi planladığı eğitim programı da gündeme geldi. Söz konusu eğitimlerin Sungu beldesinde düzenlenmesi konusunda fikir alışverişi yapıldığı belirtildi.

Memleketi Muş'a sinema sektörünü kazandırmayı hedeflediğini ifade eden yapımcı ve yönetmen Fırat Erez, kentin sinema alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Erez, "Muşlu olarak memleketime sinema filmi sektörünü getirmek birinci hedefim. Bu yolda başladığım 'Babamın Damadı' filmi ilk ve son olmayacak. Daha güzel projelerle Muş'a katkı sunacağımıza inanıyorum. Amacımız sadece bir film çekmek değil, aynı zamanda kentimizin doğal ve kültürel zenginliklerini sinema aracılığıyla geniş kitlelere tanıtmak ve gençlerimize bu alanda yeni fırsatlar sunmaktır" dedi.

Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan ise sinema projelerinin bölgenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Sungu'nun böyle önemli bir projeye ev sahipliği yapacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Film çekimlerinin beldemizin tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca gençlerimize yönelik planlanan sinema eğitimlerini de çok değerli buluyoruz. Belediye olarak kültür, sanat ve eğitime katkı sunacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz. Yapım ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Muş'ta sinema için önemli adım - Son Dakika

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