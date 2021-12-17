'BABRULAND' Bebek'te sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Ressam Ebru Duruman'ın 'BABRULAND' adlı serisini tanıttığı sergi, Bebek'te sanatseverlerle buluştu.

Ressam Ebru Duruman, sanal bir platform oluşturmak amacıyla hazırladığı 'BABRULAND' serisinde yer alan eserlerini, Meg Bebek'te açılan sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu. 30 Aralık'a kadar devam edecek sergiye çok sayıda kişi katıldı.

"ÜTOPİK DÜNYAYI TEMSİL ETMEK AMAÇLANDI"

Sergideki eserlerde kişinin her anlamda kendine dönmesi ve kendini özgür hissetmesinin ön plana çıktığına dikkat çeken Ebru Duruman, "Bu serinin ismi bebek Ebru'yu temsil ettiği için 'BABRULAN' oldu. Eserlerde yer alan karakterlerde, benimle birlikte, kendilerine bakan kişinin kendi iç dünyasına dönebilecekleri sanal bir platform yaratmaya çalıştım. Bu platformda da insanların renk tonları, yaşadıkları yerler ve görüntüleri gibi unsurların dışında bu ütopik dünyada daha özgür hissedip kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir ortam sağlamak üzerine kurduğum bir sergi diyebilirim" diye konuştu.