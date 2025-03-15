Bafra'da Kandil Şenliği Coşkusu

Samsun'un Bafra ilçesinde, 6 asırdır yaşatılan "Sele Sepet Top Kandil Şenliği" vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı.

Bafra Belediyesi ev sahipliğinde ramazanın 14. gününü 15. güne bağlayan gece gerçekleştirilen "Sele Sepet Top Kandil Şenliği" kapsamında, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde toplanıldı.

Çocuklara şeker ve kandil dağıtımın ardından, mehteran eşliğinde Gençlik ve Hükümet Caddesi boyunca yürüyüş yapıldı.

Etkinlikler, Belediye Kültür Merkezi ve bahçesinde sürdü.

Kültür merkezinde, Hacivat-Karagöz oyunu, Sırık Adam-Maniler, sihirbaz gösterisi ve mehteran konseri gibi birbirinden renkli etkinlikler yapıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, "Altı asrı aşkın bir gelenek olan Sele Sepet Top Kandil Şenliği'ni hep birlikte yeniden kutluyoruz. Türkiye'de sadece Bafra'da kutlanılan şenlikler, manilerin eğlenceli kıldığı, rengarenk kandillerin süslediği, şekerlerin tatlandırdığı görsel bir şölendir." dedi.

Başkan Kılıç, "Bu güzel gecede çocuklarımızı sevindiriyoruz. Sele Sepet Top Kandil Şenliği'nin geleneğin bir parçası olan çocuklarımızın hafızasında yer edinmesi biz büyüklerin görevidir. Somut olmayan kültürel miras olarak nitelendirilen bu şenliklerin gelecek nesillerce yaşatılması kültürümüzün devamlılığı ve sürdürülebilirliği için önemlidir." diye konuştu.

Sele Sepet Top Kandil Şenliği'ne hemşehrilerinin, özellikle de çocukların büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Kılıç, "Uzun yıllardan beri süregelen geleneğin şehrimizde halen yaşatılıyor olması, yıllardır bu coğrafyada omuz omuza yaşayan bizlerin birlik ve beraberliğinin en önemli simgelerindendir." ifadelerini kullandı.