Bağ Bozumu Film Festivale Damga Vurdu - Son Dakika
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Bağ Bozumu Film Festivale Damga Vurdu

Bağ Bozumu Film Festivale Damga Vurdu
17.06.2026 10:28
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Mesut Gengeç'in 'Bağ Bozumu' filmi, Soçi'de dünya prömiyerini yaparak olumlu yorumlar aldı.

YÖNETMENLİĞİNİ Mesut Gengeç'in yaptığı 'Bağ Bozumu' uzun metraj film, bu yıl Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Avrasya Film Festivali'nde Uzun Metraj Ana Yarışmada dünya prömiyerini yaptı. Soçi'deki gösterime katılan filmin yönetmeni Mesut Gengeç filmin sinema eleştirmenleri ve izleyicilerinden olumlu eleştiriler aldığını ve dünya sinemasının ilk çalışmalarının yapıldığı anavatanı bir ülkede beğenilmesinin kendileri çok mutlu ettiğini söyledi.

Başrolünü Barış Yurtsever'in üstlendiği, kadrosunda; Zeynep Erkekli, Melissa Yıldırımer, Berke Üzrek, Müşerref Göksever, Ali Barkın, Kaan Songün'ün yer aldığı uzun metraj film çekimleri İstanbul ve Bozcada'a da 1 buçuk yılda gerçekleştirildi.

13-19 Haziran tarihleri arasında Soçi'de 'Summer Theater' ve 'Zhemchuzhina Hotel Kompleksi'nde düzenlenen 'Eurasia-Kinofest' Uluslararası Film Festivali'ne birçok ülkeden sinema yapımcısı, yönetmeni ve izleyicisi katılım sağlıyor. Yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı 'Bağ Bozumu' uzun metraj filmi de bu sene festivalde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Festivalde açıklamalarda bulunan Yönetmen Mesut Gengeç, "Dünya sinemasının en önemli temsilcilerinden biri olan Rusya'da, Soçi'de düzenlenen festivalde filmimizin gösterilmesi bizim için çok büyük bir mutluluk. Gerçekten çok kalabalık bir izleyici kitlesinin önünde gösterildi. Çok güzel ve olumlu geri dönüşler aldık. Filmimizin uluslararası yolculuğu Soçi'de başladı; bundan sonra başka ülkelerde de devam edecek" dedi.

Oyuncu Barış Yurtsever ise "Filmin hikayesi, bir süre sonra benim yaşadığım bir anıya dönüştü. Ben bunu filmi çekerken asla bilemezdim. Filmde babamın öldüğü sahneyi çektiğim gün, gerçek hayatta da babamı kaybettim. Bu film, yavaş yavaş benim gerçekliğim olmaya başladı. Filmde olduğu gibi annemin yanına döndüm. Annemle biraz zaman geçirdim. Filmin ardından geçen 6-7 aylık süreçte, Burak'ın yaşadığı her şeyi ben de yaşamaya başladım. Filmin kurmaca hikayesi, adeta benim gerçekliğime dönüştü. Bu gerçekliği hissettiğim için kendimi çok enteresan bir yerde hissediyorum. Bu bir kurmaca mı, gerçek mi? Arada kaldım. Burada olmak muhteşem" diye konuştu.

Filmde geçmişle yüzleşmek zorunda kalan Burak'ın öyküsünü Barış Yurtsever canlandırıyor. Burak'ın öyküsü, Bağ Bozumu'nda güçlü bir dramatik dille anlatılıyor. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Zeynep Erkekli, Leman Hanım rolünde yılların biriktirdiği sırları ve aile dinamiklerini derinlikli bir şekilde aktarıyor. Karakterler arasındaki çatışmayı ve dramatik tansiyonu, televizyon ve sinema dünyasından tanıdığımız Berke Üzrek ustalıkla güçlendiriyor. Burak'ın geçmişiyle yüzleşme sürecinde karşısına çıkan Sibel karakterini ise Melissa Yıldırımer canlandırıyor. Hikayeye farklı bir denge kazandıran Suat karakterinde Ali Barkın, sakin ve doğal oyunculuğuyla filmin duygusal derinliğini pekiştiriyor.

Filmin müziklerini Türkay Nişancı üstleniyor. Görüntü yönetmeni Emrah Durmuş ise İstanbul, Bozcaada, Silivri ve İstanbul'un manzaralarını doğal ışıkla ekrana taşıyor.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bağ Bozumu Film Festivale Damga Vurdu - Son Dakika

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