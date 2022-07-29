Bağcılar Yaz Spor Okulunun kapanışında ünlüler maç yaptı - Son Dakika
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Bağcılar Yaz Spor Okulunun kapanışında ünlüler maç yaptı

29.07.2022 19:50
Bağcılar Yaz Spor Okulunun kapanışında ünlüler maç yaptı

Bağcılar Yaz Spor Okulunun kapanışında ünlüler maç yaptı Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları kapanış törenine katılan ünlüler sahaya çıkarak maç yaptı.

Bağcılar Yaz Spor Okulunun kapanışında ünlüler maç yaptı

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları kapanış törenine katılan ünlüler sahaya çıkarak maç yaptı. Ünlülerin maçı renkli görüntüler oluştururken, aileler ve öğrenciler ise doyasıyla eğlendi.

Bağcılar Belediyesi'nin öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmesi için organize edilen ve futbol, basketbol, voleybol, satranç gibi farklı branşlarda aktivitelerin yer aldığı Yaz Spor Okulları'nın kapanışı Mahmutbey Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Etkinliğe AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte futbol, müzik, sinema ve dijital medya alanından bir çok ünlü isim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocukların sosyalleştiği ve yeteneklerini ortaya koyduğu Yaz Spor Okulları'nın kapanışı sebebiyle düzenlenen organizasyona katılan vatandaşlar alana kurulan tırmanma duvarı, canlı langırt, air hokey, sumo güreşi gibi aktivitelerle eğlenceli dakikalar yaşadı. Eğlence ve sporun bir araya geldiği etkinlikte Karizma Basket Show'da nefes kesen gösteriler sergilendi.

Ünlü isimler sahaya çıktı

Yaz Spor Okulları kapanış töreni kapsamında ünlü isimler sahaya çıkarak gösteri maçı yaptı. Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı mavi takımın kadrosunda; Hamit Altıntop, Ahmet Dursun, Bülent Uygun, Canbay, Wolker, Abdurrahman Uzun, Ruhi Sarı, Selim Özer, Mustafa Eldivan, Rüstem Tüysüz ve Tarık Daşgün, kaleci Süleyman Yurttaş, Türker, Halil İbrahim Tokgöz, Şükrü Biçer, Mehmet Şirin, Orhan Kaynak ve kaleci Müslüm yer aldı. Saffet Akyüz teknik direktörlüğünde ki beyaz takımın kadrosunda ise; Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Nihat Kahveci, Hakan Bilgin, Hakkı Alkan, Mustafa Yılmaz, Sinan Erdem Arslan, Uğur Özübek, Cenk Sarıkaya, Süleyman Tunç, Cabir Kumral ve kaleci Süleyman Yurttaş yer aldı. Her iki takımda galibiyet için ter dökerken, sahadaki mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

"Hükümetimizin ve belediyemizin çalışmalarıyla gençlerin yüzü hep gülecek"

Bağcılar'da gençlerin yüzünün hep güleceğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Gençlerimizin potansiyelinin farkında olarak ilk adım olarak gençlik ve spor kulübünü kurduk. Bağcılar'ımızda kültür, sanatı, sporu ilçemizin her hanesinde her noktasında yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Hızlı bir şekilde daha önce yapılmış konser programlarına manga konseriyle devam ettik. 80 bin kişinin katılmış olduğu önemli bir etkinliğe imza attık. Bağcılarımızın imajını çok daha yukarılara taşımak istiyoruz. Gençlerle ileriye dönük çok güzel işlere imza atacağız. Bağcılar Belediyesi gençlik adına dünden bugüne çok önemli işlere imza attı. Spor salonu, yüzme havuzları gibi çok önemli işlere imza attık. Aynı zamanda gençlik ve spor müdürlüğümüzün katkılarıyla Bağcılar'da çok büyük bir spor kompleksini bundan sonraki süreçte kullanabilecekleri bir hale getiriyoruz. Hükümetimizin ve belediyemizin çalışmalarıyla gençlerin yüzü hep gülecek" dedi.

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Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, Abdullah Özdemir, Bağcılar, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bağcılar Yaz Spor Okulunun kapanışında ünlüler maç yaptı - Son Dakika

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