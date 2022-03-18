"Baharın NFT Hali" sergisi, sanat dünyasını bir araya getirdi - Son Dakika
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"Baharın NFT Hali" sergisi, sanat dünyasını bir araya getirdi

18.03.2022 12:27
"Baharın NFT Hali" sergisi, sanat dünyasını bir araya getirdi

10-30 Mart tarihleri arasında "Baharın NFT Hali" sergisini düzenleyen Feriye, serginin açılış davetinde sanat ve basın dünyasının birçok ismini bir araya getirdi.

10-30 Mart tarihleri arasında "Baharın NFT Hali" sergisini düzenleyen Feriye, serginin açılış davetinde sanat ve basın dünyasının birçok ismini bir araya getirdi.

Türkiye'nin ilk NFT sergilerinden biri olan "Baharın NFT Hali" sergisinin açılışı sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta küratör Yeşer Sarıyıldız ve sergide eserleri bulunan sanatçıların yanı sıra; Ebru Özkan, Erkan Saka, Ayşen Şahin, Neyran Günüçer, Fatih Demir, Onur Özışık, Gamze Başak Ünal gibi sanatçılar, yazarlar, oyuncular ve müzik dünyasından isimler de yer aldı.

İllüstrasyon, yapay zeka destekli video çalışmaları, animasyon, fotoğraf, kolaj gibi farklı disiplinlerdeki 20 sanatçının, 50'den fazla bahar temalı NFT eserleri Yeşer Sarıyıldız küratörlüğünde Ortaköy'de sergileniyor. Ayrıca "Baharın NFT Hali" sergisi Türkiye'nin ilk NFT sanat sergilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

SANATÇILARIN ESERLERİ "HOL FERİYE" VE "FUAYE FERİYE" ALANLARINDA SERGİLENİYOR

"Hol Feriye" ve "Fuaye Feriye" alanlarında yaklaşık üç hafta sürecek olan "Baharın NFT Hali" adlı serginin küratörü Yeşer Sarıyıldız olurken, sergide dijital olarak eserleri sergilenecek sanatçılar arasında; Andreas Frei, Ceren Aksungur, Deniz Sülek, Dilara Akbal, Ender Diril, Ezgi Topdağı, Fatma Kurnaz, Ginger Potter, Gizem Renklidağ & Osman Can Karacı, Gülden Kaynar, Hande Koçhan, İlker Günaydın, Karman Verdi, Kutay Can Doğan, Kübra Su Yıldırım, Merve Atılgan, Onur Erol, Orhan Sayın, Ozan Atalay, ve Selay Karasu yer alıyor.

Serginin Teknoloji Sponsoru Arçelik olurken; Medya Sponsorluğunu ise Culture Vulture üstlendi.


Baharın NFT Hali sergisi, sanat dünyasını bir araya getirdi
Baharın NFT Hali sergisi, sanat dünyasını bir araya getirdi
Baharın NFT Hali sergisi, sanat dünyasını bir araya getirdi
Baharın NFT Hali sergisi, sanat dünyasını bir araya getirdi
Baharın NFT Hali sergisi, sanat dünyasını bir araya getirdi
YORUMLAR
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Fatih Demir, Özkan Erkan, Türkiye, 30 Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Baharın NFT Hali' sergisi, sanat dünyasını bir araya getirdi - Son Dakika


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