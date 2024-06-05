Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'ni bir ayda 52 bin kişi kullandı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, 31 Mayıs Cuma günü derslerin sona erdiği, dönem sonu sınavlarının 3 Haziran'da başladığı belirtildi.
Sınavların öncesini kapsayan 27 Mayıs-2 Haziran'da toplam 22 bin 76 akademik ve idari personel ile öğrencinin kütüphaneden yararlandığı, 239 kişinin ise gece saatlerinde kütüphaneyi kullandığı anlatıldı.
Açıklamada, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nin hizmetlerinden 1-31 Mayıs'ta arasında toplam 52 bin 146 kişinin faydalandığı kaydedildi.
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