BAİBÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'ni Bir Ayda 52 Bin Kişi Kullandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

BAİBÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'ni Bir Ayda 52 Bin Kişi Kullandı

BAİBÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi\'ni Bir Ayda 52 Bin Kişi Kullandı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi, 1-31 Mayıs tarihleri arasında toplam 52 bin 146 kişi tarafından kullanıldı. Kütüphaneden 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında ise 22 bin 76 akademik ve idari personel ile öğrenci yararlandı. Ayrıca 239 kişi gece saatlerinde kütüphaneyi kullandı.

05.06.2024 13:23
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'ni bir ayda 52 bin kişi kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 31 Mayıs Cuma günü derslerin sona erdiği, dönem sonu sınavlarının 3 Haziran'da başladığı belirtildi.

Sınavların öncesini kapsayan 27 Mayıs-2 Haziran'da toplam 22 bin 76 akademik ve idari personel ile öğrencinin kütüphaneden yararlandığı, 239 kişinin ise gece saatlerinde kütüphaneyi kullandığı anlatıldı.

Açıklamada, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nin hizmetlerinden 1-31 Mayıs'ta arasında toplam 52 bin 146 kişinin faydalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat BAİBÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'ni Bir Ayda 52 Bin Kişi Kullandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAİBÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'ni Bir Ayda 52 Bin Kişi Kullandı - Son Dakika
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