Gaziantep\'e Yeni Kültür ve Fuar Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Kongre, Kültür ve Fuar Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Bakan Ersoy, "Bin 788 kişilik oditoryumu ve 4 bin metrekarelik kapalı fuar alanıyla bu merkezin Gazianteplilerin ticaret, kültürve sanat hayatında ciddi etkisi olacağına inanıyorum" dedi.

Bir dizi program ve açılışa katılmak üzere Gaziantep'te bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gaziantep Kongre, Kültür ve Fuar Merkezi Temel Atma Törenine katıldı. Temel atma töreninde konuşan Bakan Ersoy, "Şehrimize yeni bir hizmetin, yeni bir eserin kazandırılması için ilk adımı atmak üzere aranızda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kongre, Kültür ve Fuar Merkezinin hızla tamamlanarak, Gaziantepli kardeşlerimin hayatına değer ve renk katmasını temenni ediyorum. Bakanlık olarak gerek kültür ve sanat merkezleri olsun gerekse kütüphane yahut müzeler, inşa ettiğimiz her eserin insanımızın hayatına değer katmasını, zamanını hem keyifli hem verimli kullanmasına imkan sağlamasını, hangi alana özel inşa edilirse edilsin bilgiye, kültüre ve sanata yer vermesini ve öğrenme, eğlenme, deneyimleme gibi beklentileri karşılamasını hedefliyoruz. Bu sebeple daima sosyal yaşam alanı konseptini hayata geçiriyor, her yaş ve kesimin uğrak yeri olacak kurumsal yapılar vücuda getiriyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin de bu anlamda vatandaşlarımıza en yüksek standartları sunduğunu ve daima daha iyisinin hedeflediğini görmek gerçekten memnuniyet vericidir. Bin 788 kişilik oditoryumu ve 4 bin metrekarelik kapalı fuar alanıyla bu merkezin Gazianteplilerin ticaret, kültür ve sanat hayatında ciddi etkisi olacağına inanıyorum. Kongre, sergi ve workshop salonları, cep sineması, işitme ve görme engelli seyirci salonları ve sosyal donatılarıyla gerçekten istisnai bir proje hazırlanmış. Her türlü temsilin yapılabilmesi için gerekli ses, ışık, dekor sistemlerine ve hareketli ön sahne platformuna sahip oditoryumu ile burada çok özel sanat buluşmalarının gerçekleşeceğini, çok renkli anların yaşanacağını da rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yapı tamamlandığında, ekonomik hayattan sosyokültürel hayata şehrimiz için çok ciddi bir kazanım olacaktır ve sunduğu imkanlarla farklı kazanımlara da kapı açacağı şüphesizdir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e ve onun şahsında bu eserin şehrimize kazandırılmasına emek ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olmasını, Gaziantep'e ve Gazianteplilere layıkıyla hizmet etmesini diliyorum" dedi.

"Gaziantep binlerce yıllık bir kültür birikiminin son derece zengin ve derin izlerini taşıyor"

Bakan Ersoy, "Akdeniz ve Mezopotamya kültürlerinin harman olduğu; Babil'den Hitit ve Mısır'a, Medler'den Pers ve Roma'ya, Komagene'den Selçuklu ve Osmanlı'ya nice muazzam medeniyete ev sahipliği yapmış topraklardayız. Bunca medeniyetin burada olması ve İpek Yolu'nun üzerinde bulunması sebebiyle Gaziantep binlerce yıllık bir kültür birikiminin son derece zengin ve derin izlerini taşıyor. İnançtan mimariye, geleneksel sanatlardan mutfağa, antik kentlerden doğaya Gaziantep'in sana çok şey sunma kavramının adeta şehirleşmiş halidir. Şöyle bir baktığımızda; Zeugma, Yesemek, Karkamış, Dülük, Tilmen Höyük ve Gaziantep Kalesi tarihin neresinden yola çıkmak, insanlığın medeniyet yolculuğunda hangi döneme misafir olmak istersin dercesine karşımızda duruyor. Sadece geleneksel evlere nazar etmek, o eski sokaklarda yürümek, bakırcıların mesaisinden yayılan sese kulak kabartmak ya da yemenilerden gelen deri kokusunu almak bu şehrin mazisinde neleri muhafaza ettiğini ve onları bugüne ne denli diri, bozulmadan taşıdığını anlamamıza yetiyor. Elbette mutfak, elbette yemek kültürü. 35'i tescillenmiş 500 civarında özgün yemek çeşidiyle gastronomi Gaziantep'in adeta alamet-i farikası. Bu öyle bir zenginlik, öylesi bir kültürel miras ki şehrimiz Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi'nin 2015 yılı "Yerel Gastronomi ve Turizm" ödülünü almış; aynı yıl UNESCO fark oluşturan Şehirler Ağı Listesi'ne gastronomi alanında dahil olmuştur. Dünya mutfak literatüründe söz sahibi olan Gaziantep, yemek kültürü dendi mi şüphesiz ki Türkiye'nin uluslararası arenadaki en baskın ve özel şehridir. Tabii Gaziantep'i bütün yönleriyle burada anlatmaya zamanımız yetmez. Ancak bilinmesini isterim ki Bakanlık olarak bu toprakların özgün her bir unsurunu korumak, yaşatmak ve nesillerimize eksiksiz şekilde ulaştırmak adına durup dinlenmeden çalışmaktayız. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Gaziantep bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk kültür ve turizminin temel destinasyonlarından biri olma özelliğini sürdürecektir. Sahip olduğu bunca farklı zenginlik ve potansiyel titizlikle değerlendirilecek, ülkemize ve insanımıza fayda ve kazanç sunmaya devam edecektir. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz nezdinde gerek kamu gerek özel sektör bütün paydaşlarımızla bu hedefleri gerçekleştirme, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Gaziantep'i daha iyiye, daha ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyor, hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kongre, Kültür ve Fuar Merkezi'nin kente değer katacak önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. - GAZİANTEP