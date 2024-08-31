Bakan Ersoy, Karahantepe'de yeni keşfi açıkladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bakan Ersoy, Karahantepe'de yeni keşfi açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'deki kazılarda bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığını açıkladı. Neolitik Çağ'ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Karahantepe'de yapılan keşif, Taş Tepeler projesi kapsamında gerçekleştirilen Dünya Neolitik Kongresi öncesinde önemli bir eser olarak değerlendiriliyor.

31.08.2024 22:14
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Bakan Ersoy, Karahantepe'de yeni keşfi açıkladı

"Karahantepe'deki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldı."

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'deki kazılarda bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Neolitik Çağ'ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak tarihin derinliklerine ışık tutan Karahantepe'de yeni keşif!

Taş Tepeler projemiz dünya tarihine ışık tutmaya devam ediyor... Karahantepe'deki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

" Şanlıurfa'mızda ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan eser, nadir örneklerden biri olarak döneminin sanat anlayışını yansıtıyor" diyen Bakan Ersoy, "Bu eşsiz eseri gün ışığına kavuşturan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy, Karahantepe'de yeni keşfi açıkladı - Son Dakika

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