Gaziantep'te Yeni Kütüphane Açılışı

Kültür Sanat

Bakan Ersoy, Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

Bakan Mehmet Nuri Ersoy:

"Kütüphane sayısı bin 296'ya ulaştı, son beş yılda 275 halk kütüphanesi yeniden yapılandırıldı"

" Gaziantep'te toplam 14 kütüphanemiz bulunmakta, bu konuda yeni müjdelerimiz olacak"

GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te yapımı tamamlanan Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Ersoy, "2024 yılında bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı bin 296'ya ulaştı, son beş yılda 275 halk kütüphanesi yeniden yapılandırıldı" dedi.

Bir dizi program ve açılış için Gaziantep'te bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapımı tamamlanan Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te toplam 14 kütüphane bulunduğu ve yapılan son kütüphanenin 85 bin kitapla 5 bin 100 metrekare kapalı alanda hizmet vereceğini ifade ederek yakın zamanda kente yeni müjdeleri olacağını söyledi. Bakan Ersoy, bakanlığa bağlı hizmet veren kütüphane sayısının bin 296'ya ulaştığını da açıkladı.

"Şehrimize yeni ve modern bir kütüphane kazandırdık"

Törendeki konuşmasına açılışı yapılan kütüphane hakkında bilgi vererek başlayan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün, sadece duvarlarla çevrili bir mekanın açılışını yapmıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kütüphane, merak duygusunu geliştirmek ve toplumun her kesiminden insanlara erişilebilir bir bilgi kaynağı sunmak için bir merkez olarak tasarlandı. Bu kütüphane, sadece kitapların muhafaza edildiği bir yer değil aynı zamanda fikirlerin, kültürün ve bilgi birikiminin paylaşıldığı bir platformdur. Burada, her yaş grubundan insana katkı sağlayacak kaynaklar bulunacak. Burada çocuklarımızın temel bilgilere kolaylıkla ulaşmalarının yanında hayal güçlerini geliştirmesini de hedefliyoruz. Gençlerimizin eğitim süreçlerine destek olurken kültürel gelişimlerine zemin oluşturacak bir mekan olacağına inanıyoruz. Şehrimize yeni ve modern bir kütüphane kazandırmak adına Büyükşehir Belediyemiz 5 bin 100 metrekare kapalı alanı olan bu binanın arsasının tahsisini gerçekleştirmişti. Bu nedenle başkanımızın şahsında Büyükşehir Belediyemize de ayrıca teşekkür ediyorum. Yine bu süreçteki desteklerinden ötürü valiliğimize de teşekkür ediyorum. Daha sonra biz bakanlık olarak çalışmaları başlattık. Projesi hazırlandı, ihalesi gerçekleşti, inşaat çalışması başladı ve bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Kütüphanemizde şu an 85 bin kitap bulunuyor. İleriki dönemlerde bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Yine kütüphane bünyesinde bir adet konferans salonu mevcut. Yetişkinler için okuma salonları, bebek ve çocuklar için etkinlik salonları, bireysel ve grup çalışma alanları, süreli yayınlar bölümü ve serbest çalışma alanları gibi çeşitli bölümlerin yer aldığı kütüphanemizde düzenlenecek etkinlikler, atölyeler, söyleşiler ve eğitimlerle Gaziantep'e değer katacağız" ifadelerini kullandı.

"Kütüphane sayısı bin 296'ya ulaştı, son beş yılda 275 halk kütüphanesi yeniden yapılandırıldı"

Konuşmasının devamında ülke genelinde yapılan kütüphanelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Kütüphanelerin, özellikle yeni nesillerin gelişimine sağladığı katkıları göz önünde bulundurarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu konudaki çalışmalarımıza ağırlık verdik. 2024 yılında Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı bin 296'ya ulaşmış durumda. Son beş yılda 275 halk kütüphanesi yeniden yapılandırılmış olup, 200'e yakın halk kütüphanesinin iyileştirilme ve yeniden yapılandırma çalışmalarını da sürdürmekteyiz. Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılara çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 80 gezici kütüphane ile hizmet vermekteyiz. Ek olarak, engellilere ve özel ihtiyaçlı bireylere yönelik çalışmaları olan kurumlar başta olmak üzere talep eden kurum ve kuruluşlara geçici hizmet sunmaktayız. Ayrıca teknolojik ve sosyolojik dönüşümlere bağlı olarak; bireylerin talepleri, ihtiyaçları ve özel ihtiyaçlı doğrultusunda kütüphane hizmetlerini geliştirilmekte ve çeşitlendirilmekteyiz. Bu kapsamda ülkemizin çeşitli bölgelerine AVM kütüphaneleri, gar kütüphaneleri, havaalanı kütüphaneleri, bebek kütüphaneleri, Adalet halk kütüphaneleri ve tematik kütüphaneler kazandırdık" ifadelerine yer verdi.

"Gaziantep'te toplam 14 kütüphanemiz bulunmakta, bu konuda yeni müjdelerimiz olacak"

Gaziantep'teki kütüphaneler sayıları ile ilgili de bilgi veren ve yakın zamanda yeni müjdeler vereceklerini belirten Ersoy, "Gaziantep'te bakanlığımıza bağlı bir il, dokuz ilçe, bir şube ve 3 kasaba halk kütüphanesi olmak üzere toplam 14 kütüphanemiz bulunmaktadır. Yine, bizim için çok değerli olan Gaziantep şehrimizle ilgili bir güzel haberi de sizlerle paylaşmak isterim. Şehrimizdeki mevcut kütüphane sayımızı arttırmak için de bazı çalışmalar yapıyoruz. İnşallah en yakın zamanda Gaziantep'e kazandıracağımız yeni kütüphanelerle ilgili de sizlere olumlu haberler vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.