Çuval çuval para verecekler! Uğurcan Galatasaray\'dan ayrılabilir

21.03.2026 11:21
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, son performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Özellikle Liverpool maçındaki performansıyla öne çıkan Çakır için Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa harekete geçmeye hazırlanıyor. İngiliz ekiplerinin kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Söz konusu kulüplerin Uğurcan Çakır için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

PREMİER LİG DEVLERİ DEVREDE

İddialara göre Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa, milli kaleci için harekete geçmeye hazırlanıyor. İngiliz ekiplerinin kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

30 MİLYON EURO HAZIR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre söz konusu kulüplerin Uğurcan Çakır için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin ise sezon sonunda gelecek tekliflere göre karar vereceği ifade edildi.

LIVERPOOL MAÇIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında 4 gol yemesine rağmen 10 kurtarış yapan ve bir de penaltı çıkaran Uğurcan, performansıyla Avrupa'nın dikkatini çekti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
