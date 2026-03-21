Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez konuştu. Nijeryalı futbolcu, sahalara dönüş süresiyle ilgili net mesaj verdi.
Sakatlığı hakkında değerlendirmede bulunan Osimhen, daha ağır sakatlıklar geçirdiğini belirterek, "Yüzümde demir var, yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim. Bu kırık benim için küçük bir şey" ifadelerini kullandı.
Pozisyonu anlatan yıldız futbolcu, Konate'nin istemeden müdahalede bulunduğunu söyledi. Osimhen, Liverpoollu oyuncuların maç sonrası kendisine ulaştığını ve Konate'nin de mesaj atarak özür dilediğini belirtti. Ameliyat olması gerektiğini açıklayan Osimhen, en fazla 5-6 hafta içinde sahalara döneceğini ifade etti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)