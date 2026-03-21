Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi

21.03.2026 11:27  Güncelleme: 11:32
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası ilk kez konuştu. Daha önce ağır sakatlıklar geçirdiğini belirten Nijeryalı futbolcu, kırığın kendisi için küçük bir şey olduğunu ifade etti. Osimhen, müdahaleyi istemeden yapan Konate'nin kendisinden özür dilediğini ve en fazla 5-6 hafta içinde sahalara döneceğini açıkladı.

"BU BENİM İÇİN KÜÇÜK BİR ŞEY"

Sakatlığı hakkında değerlendirmede bulunan Osimhen, daha ağır sakatlıklar geçirdiğini belirterek, "Yüzümde demir var, yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim. Bu kırık benim için küçük bir şey" ifadelerini kullandı.

KONATE DETAYI

Pozisyonu anlatan yıldız futbolcu, Konate'nin istemeden müdahalede bulunduğunu söyledi. Osimhen, Liverpoollu oyuncuların maç sonrası kendisine ulaştığını ve Konate'nin de mesaj atarak özür dilediğini belirtti. Ameliyat olması gerektiğini açıklayan Osimhen, en fazla 5-6 hafta içinde sahalara döneceğini ifade etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Sezonu kapatmış küçük birşey diyor Osimhen ! 5 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 13:03:14.
