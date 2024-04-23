Bakan Ersoy, şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha'nın sergisini ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bakan Ersoy, şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha'nın sergisini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan çerçevesinde gerçekleştirilen konser ve sergi açılışına katıldı. Bakan Ersoy şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün 12 yaşındaki oğlu Talha'nın yağlı boya resim sergisini de ziyaret etti. Ardından Devlet Çoksesli Çocuk Korosu'nun seslendirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel konserine katıldı.

23.04.2024 23:02
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Bakan Ersoy, şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha'nın sergisini ziyaret etti

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan çerçevesinde gerçekleştirilen konser ve sergi açılışına katıldı. Bakan Ersoy şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün 12 yaşındaki oğlu Talha'nın yağlı boya resim sergisini de ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara'da gerçekleştirilen 23 Nisan çerçevesinde düzenlenen sergi ve konsere katıldı. Bakan Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 'İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri' sergisini ve şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül'ün yağlı boya sergisini de ziyaret etti. Bakan Ersoy, 12 yaşındaki Talha'nın annesi Tuğba Gül'den, oğlunun yağlı boya ve sanata olan ilgisini dinledi.

Ardından Devlet Çoksesli Çocuk Korosu'nun seslendirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel konserine katıldı. 160 çocuğun 17 farklı eseri seslendirdiği dinletiyi Mine Özalp yönetirken piyanoda ise Özgün Ersoy vardı. Yaklaşık 2 bin kişinin katılım sağladığı konser dinleyicilerden tam not aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy, şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha'nın sergisini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Ersoy, şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha'nın sergisini ziyaret etti - Son Dakika
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