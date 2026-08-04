Bakan Ersoy Şırnak’ta - Son Dakika
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Bakan Ersoy Şırnak’ta

Bakan Ersoy Şırnak’ta
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak'ta Valilik ziyaretinin ardından Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kentteki kültür-turizm çalışmaları ve yatırımlar değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak programı kapsamında Valiliği ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak ve Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirmek üzere Şırnak'a geldi. Kentteki programına Valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Ersoy, Şırnak'ta yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ersoy'a ziyareti sırasında Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP Şırnak İl Başkanı Koçero Saluci ve Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz eşlik etti.

Şırnak Valisi Birol Ekici tarafından karşılanan Bakan Ersoy, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ersoy, Vali Ekici ile gerçekleştirdiği görüşmede kentte kültür ve turizm alanlarında yürütülen çalışmalar ile devam eden yatırımları değerlendirdi.

Şırnak'ın kalkınması ve kentteki yatırımların hızlandırılması için yürütülen çalışmaları yakından takip eden Milletvekili Arslan Tatar da şehrin ihtiyaçları, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında Bakan Ersoy'a bilgi verdi. Tatar, Şırnak'ın kültür ve turizm potansiyelinin daha güçlü şekilde değerlendirilmesine yönelik görüş ve önerilerini de paylaştı.

Şırnak'ın kültürel mirasının korunması, turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve vatandaşların kültür-sanat hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesine yönelik projeler hakkında bilgi alan Ersoy, Bakanlık tarafından kentte yürütülen çalışmaların son durumunu ele aldı.

Bakan Ersoy, Valilik ziyaretinin ardından 8 bin 390 metrekare kapalı alana, bin 475 kişilik kullanıcı kapasitesine ve yaklaşık 62 bin kitaplık raf kapasitesine sahip Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirecek.

Ersoy, açılış töreni sonrasında AK Parti Şırnak İl Başkanlığını ve Şırnak Belediyesini ziyaret ederek kentteki temaslarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy Şırnak’ta - Son Dakika

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