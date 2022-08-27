Bakan Yardımcısı Özkan Yavuz kaya mezarlarını gezdi - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Özkan Yavuz kaya mezarlarını gezdi

27.08.2022 20:23

Bakan Yardımcısı Özkan Yavuz kaya mezarlarını gezdi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak'ın Ulubey ilçesine gelerek tarihi Blaundus Antik Kent'te incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Özkan Yavuz kaya mezarlarını gezdi

UŞAK - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak'ın Ulubey ilçesine gelerek tarihi Blaundus Antik Kent'te incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, üç tarafı oldukça derin ve dik vadiler ile çevrili bir yarımada benzeri bir yapı üzerinde kurulmuş olan Blaundus Antik Kent'e gelerek buralarda incelemelerde bulundu. Antik Kent'te kazı yapan yetkililerden yapılar hakkında bilgiler alırken yapılacak olan yeni çalışmalar hakkında da istişare yaptı. Sonrasında "Kaya Mezarları" olarak da bilinen mezarları gezerek, içerisindeki duvarlar ve tavanlar asma dalları, üzüm salkımları, çelenk ve çiçek gibi duvar resimleriyle süslenen yerlerde inceleme yaptı.

Daha sonrasında İnay Köyü'nde bulunan İnay Hanı'nda da incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, sonrasında beraberindeki heyetle birlikte Ulubey Kanyonları'na gelerek cam terasta kanyonları inceledi. Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu eşlik etti.

Ulubey ilçesindeki programı son bulan Bakan Yardımcısı Özkan Yavuz, beraberindeki heyetle birlikte Uşak Merkez'de bulunan Uşak Müzesi'ne gitti. Burada müzedeki yapıları inceleyen Yavuz, sonrasında müzedeki çocuk oyun alanı ve Hüsnü Kazım Öner'in kadrajından uşak sergisinin açılışını yaptı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bakan Yardımcısı Özkan Yavuz kaya mezarlarını gezdi - Son Dakika

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