Baki, doğumunun 500. yılı dolayısıyla Kars\'ta düzenlenen panelde anıldı

Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Baki, doğumunun 500. yılı dolayısıyla Kafkas Üniversitesinde düzenlenen panelle anıldı.

Türk şiirinin önemli temsilcilerinden, Divan edebiyatının usta şairi Baki, doğumunun 500. yıl dönümü münasebetiyle Kars Kafkas Üniversitesinde düzenlenen panelde anıldı. Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya, Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Kıyçak ve Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Arı konuşmacı olarak katıldı. Kafkas Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle başlayan programda, Baki'nin yetiştiği sosyal, kültürel ve sanatsal ortam, şiirlerindeki incelik ve söz ustalığı ile Türk edebiyatı üzerindeki yüzyıllara yayılan etkisi ele alındı.

Panelde, Türkçenin büyük şairlerinden Baki'nin edebiyat dünyasına kazandırdığı eserlerin ve bıraktığı ölümsüz mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Program kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından Baki'nin şiirleri seslendirildi. Etkinlik, konuşmacılara belge takdim edilmesinin ardından sona erdi.