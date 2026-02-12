Bakırcılık Mesleğine Sahip Çıkıyorlar - Son Dakika
Kültür Sanat

Bakırcılık Mesleğine Sahip Çıkıyorlar

12.02.2026 11:27
70 yaşındaki Mehmet Nur Demirözü, yok olma tehlikesindeki bakırcılığı yaşatmak için başkan oldu.

Şanlıurfa'da 70 yaşındaki bakırcı Mehmet Nur Demirözü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mesleğini yaşatmak için yeniden oda başkanlığı görevini üstlendi.

Şanlıurfa Bakırcılar ve Kazancılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Demirözü, AA muhabirine, dededen babaya yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip bir zanaatı 60 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Şanlıurfa'da eskiden bütün evlerde bakır kullanıldığı için bakırcılığın popüler bir meslek olduğunu belirten Demirözü, teknolojik değişim ve mutfak alışkanlıklarının dönüşmesiyle mesleğin geri planda kaldığını ifade etti.

Kentte parmakla sayılı bakır ustasının kaldığını dile getiren Demirözü, şunları kaydetti:

"Eskiden işleri yetiştiremezdik. Çelik tencere mutfak eşyasına girdi, bakır çekildi. Şimdi evlerde mutfak eşyası olarak bir şey kalmadı. Şanlıurfa'da gerçek manada iki bakırcı ustası kaldık. Şimdi tek yapılan duvar panosu. Bu alanda 10-15 duvar panosu yapan ustalar var, onlar da süs eşyası, hediye işi yapıyor."

Hedef çırak yetiştirmek

Eğitim hayatını mesleğiyle birlikte sürdürdüğünü ve İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu belirten Demirözü, 2002 yılında başkanlığa seçildiğini, yaklaşık 20 yıl görev yaptıktan sonra 2022'de kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.

Dört yıllık aranın ardından 2026'da yeniden aday olduğunu ve başkan seçildiğini ifade eden Demirözü, hedefini şöyle anlattı:

"Şimdi kurs vermeyi düşünüyoruz. Eğer başarılı olursak mutfak eşyası, dövme işi ve işleme kursu açacağız. Başkan olmamın nedeni başarılı olup kurs açmak ve eleman yetiştirmek. Yoksa ben 70 yaşındayım, başka beklentim yok. Ömrümün sonlarına doğruyum, eğer 3-5 tane eleman yetiştirebilirsek, istihdama katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize, çabamız bu. Amacımız mesleğin kaybolmaması için eleman yetiştirmek, meraklı gençler varsa onlara kurs vermek. Bunları yetiştirebilirsek zaten arkası gelir."

Demirözü, kurs açmak için valiliğin kendisini teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

