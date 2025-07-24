Balbale'nin İlmekleri Sergisi Adana'da

Adana'da eski yün giysilerin evsel atıklardan elde edilen boyalarla renklendirilmesiyle oluşturulan örgü çalışmaları, "Balbale'nin İlmekleri" adlı sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Muazzez Çetiner, geri dönüşüm ve sürdürülebilirliği öne çıkarma amacıyla çalışma başlattı.

Eski yün giysileri söküp pamuk ve viskon ipliklerle yeniden bir araya getiren Çetiner, parçaları kahve telvesi, pancar suyu, soğan kabuğu ve avokado çekirdeği gibi evsel atıklardan elde ettiği doğal boyalarla renklendirdi.

Çetiner, lif sanatı tekniğiyle hazırladığı eserleri, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nin fuaye alanında açılan "Balbale'nin İlmekleri" isimli sergide buluşturdu.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, örgü çalışmalarını inceledi.

Çetiner, Sümerlerdeki bir gelenekten ilham alarak sergiye "Balbale'nin İlmekleri" adını verdiğini belirterek, "Balbale, buğday hasadı sonrası ortaya çıkan sapların çöpe atılmayıp tekrar toprağa karıştırılması anlamına geliyor. Her bir eser bu geleneğin modern bir yorumu." dedi.

Sergi, 31 Temmuz'a kadar gezilebilecek.