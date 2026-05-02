Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nden Caz Günü\'nde Türkiye\'de bir ilk

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nü görkemli bir senfonik konserle taçlandırdı. Dilek Sert Erdoğan'ın eşsiz yorumuyla hayat bulan, 28 sanatçının yer aldığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın eşsiz senfoni konseri, Caz Günü'nde bir belediye orkestrası tarafından düzenlenen Türkiye'de bu büyüklükteki ilk ve tek konser olarak öne çıktı.

Kültür ve sanat etkinlikleriyle şehrin sosyal yaşamını canlandıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yenilikçi ve vizyoner yaklaşımıyla 30 Nisan Dünya Caz Günü Balıkesir'de unutulmaz bir konserle kutlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın sahne aldığı ve 28 sanatçının yer aldığı dev kadro, caz müziğin eşsiz eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Yay/Ada Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konser, şehre dünya standartlarında bir müzik deneyimi sundu. Senfonik yapısıyla dikkat çeken konserde klasik ve modern cazın etkileyici birlikteliği ustalıkla sunuldu.

Koordinatörlüğünü Doç. Dr. H. Hakan Okay'ın üstlendiği projede, gecenin şefliğini Tarık Tal üstlenirken tüm eserler orkestranın özgün yapısına uygun olarak Dr. Murat Keskin tarafından yeniden düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası "Senfonik Big Band" formatıyla gerçekleştirilen konserde Keskin aynı zamanda sahnede klavyesiyle orkestraya katkı sağladı. Türk caz müziğin güçlü kadın vokallerinden Dilek Sert Erdoğan etkileyici yorumu ve sahne performansıyla cazın en güzel eserlerini Balıkesirliler için seslendirdi. Balıkesir'in müzik geçmişine bir saygı duruşu niteliği taşıyan konserde; "Blue Bossa", "All Of Me", "Blue Moon", "Cry Me a River" gibi caz repertuarının unutulmaz eserleri hayat buldu. Soğuk havaya rağmen konsere yoğun ilgi gösteren sanatseverler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Eşsiz bir atmosferde keyifli bir konser deneyimi yaşadıklarını söyleyen Ali Rıza Fırtına, "Çok kaliteli bir konserdi. Bu kadar hareketli ve coşkulu olacağını beklemiyordum. Seyirciler de aynı şekilde çok iyiydi. Ahmet Akın Başkanımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum." sözleriyle memnuniyetini paylaştı.

Konseri çok beğendiğini belirten Nilgün Önce, "Konseri müthiş buldum. Çok güzel bir performanstı. Memnun kaldım. Biz Ayvalık'tan geliyoruz. İyi ki gelmişim. Çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Caz konserinde tüm parçalara eşlik ettiklerini ve çok beğendiklerini söyleyen Görkem Aslan, "Üniversite öğrencileri için motivasyon kaynağı olan müthiş bir konserdi. Biz çok mutlu olduk."dedi.

Konserde çok keyifli zaman geçirdiklerini dile getiren Devrim Şener, "İnanılmaz bir şey. Balıkesir için çok büyük bir olay. Cazın daha da yaygınlaşmasını istiyoruz. Geniş ve bilinçli bir kitle var. Her şey çok güzeldi." ifadelerini kullandı. - BALIKESİR